Kuumia unia ystävän miehestä – saako haaveet toteuttaa? Raati vastaa: "Jos olet valmis tuhoamaan ystävyyden miehen vuoksi..."

"Ajatellaan, että ystäväsi on naimisissa kuuman miehen kanssa, josta näet märkiä unia. Tiedät tämän olevan molemminpuolista. Onko nämä unelmat ok toteuttaa, vaikka se satuttaisi ympärillä olevia? Kenen onni on tärkein? Terveisin nimim. hajotin kaiken ja olen silti onnellinen." kysyy nimimerkki Suhde kukoistaa.