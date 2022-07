Onko anopin luokse pakko lähteä vai saako jäädä kotiin? Terapeutilta yksiselitteinen vastaus

Ei ole mitään "oikeaa" syytä ahdistua

Ensinnäkin Pölönen muistuttaa, että appivanhemmille lasten ja mahdollisten lastenlasten näkeminen on hyvin odotettu ja tärkeä asia. Yleensä he näkevät jälkikasvuaan enemmän kuin mielellään. Omat lapset, heidän kumppaninsa ja mahdolliset lastenlapset ovat normaalisti jokaisen tärkeysasteikossa hyvin keskeinen asia.

Jos vierailu jostain syystä ahdistaa, arvelee Pölönen sen voivan selittyä esimerkiksi sillä, että kumppanin taholta kyläily on ilmaistu liian ilmoitusluontoisena asiana. Kumppani on ehkä hyvin joustamattomasti sopinut vierailun johonkin tiettyyn ajankohtaan, mikä voi saada toisen ärsyyntymään. Tällöin parin kommunikaatio ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja saattaa tuntua – syystäkin – siltä, että asioista sopiminen on joustamatonta.