Omikronmuunnoksen "kotimaassa" neljäs korona-aalto julistettiin päättyneeksi – näin Etelä-Afrikka on pitänyt yhteiskuntaa auki variantista huolimatta

Etelä-Afrikan koronarajoitukset eri kaliiberia kuin Suomessa

– Muuten erityyppisiä kulttuuritilaisuuksia on kyllä järjestetty, Hyppönen jatkaa.

Koronapassi ei ole ollut käytössä ellei järjestäjä ole niin halunnut

Osittain syynä voi olla maan alhainen rokotuskattavauus. Hyppösen mukaan tällä hetkellä vajaat 28 prosenttia Etelä-Afrikan väestöstä on täysin rokotettuja.

– Etelä-Afrikka on hyvin erityyppinen kuin monet muut Afrikan maat, täällä rokotetilanne on hyvä, eli rokotteita olisi kyllä olemassa, mutta ongelmaksi on muodostunut kansalaisten haluttomuus ottaa rokotteita, Hyppönen kertoo.