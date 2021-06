Etelä-Afrikka kiristää koronarajoituksia – "Olemme tuhoisan aallon kourissa"

Ravintoloilla on tulevien viikkojen aikana lupa myydä ruokaa vain ulos joko take away -annoksina tai annoksia kotiin kuljettaen.

Vapaa-ajan matkustamista rajoitettu

Vapaa-ajan matkustaminen tiheään asutettuun Gautengin provinssiin on kielletty, kuten on kielletty myös provinssin ulkopuolelle sen rajojen sisältä käsin tehtävät vapaa-ajan matkat. Gautengin alueella sijaitsevat muun muassa Johannesburg ja maan hallinnollinen pääkaupunki Pretoria.

Provinssin alueella on noin 60 prosenttia kaikista maan tartunnoista, ja alue on uuden tartuntapiikin keskipiste.

Alle viisi prosenttia väestöstä rokotettu

Etelä-Afrikassa on ollut ongelmia saada väestöään rokotettua. Helmikuusta lähtien maassa on rokotettu noin 2,7 miljoonaa ihmistä. CIA World Factbookin mukaan Etelä-Afrikassa on noin 57 miljoonaa asukasta, eli rokotettuna on alle viisi prosenttia koko väestöstä.