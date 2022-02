MTV Uutisten tiedot: Tapahtumien avaamiselle esitetty päivämäärää – hallitus päättää aikataulusta keskiviikkona

Koronatilanne näyttää nyt lupaavalta ja pääministeri Sanna Marin (sd.) on sanonut haluavansa luopua rajoituksista tämän kuun aikana.

MTV Uutisten tietojen mukaan hallituksessa on tavoitteena linjata huomisen neuvotteluissa päivämäärä, jolloin viimeistään kaikki kulttuuri-, tapahtuma- sekä liikunta- ja urheilutoiminta vapautetaan koronarajoituksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) allekirjoittamassa pohjaesityksessä esitetään MTV Uutisten tietojen mukaan tavoitteeksi 10. helmikuuta.

Koronapassi vastatuulessa

– Silloin pitäisi olla todella vedenpitävät perustelut, en ole itse niitä ainakaan vielä löytänyt. Tässä on tärkeää pitää mielessä se, että rajoitusten pitää olla myös tehokkaita. Kun meillä on nyt virus, joka leviää riippumatta siitä, onko ihminen rokotettu vai ei, alkuperäinen koronapassin tavoite ei enää kaikilta osin täyty. Sen takia meillä on tässä juridinen ongelma, sanoo Henriksson MTV Uutisille.