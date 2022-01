Omikron: Näkövammainen Seija ei enää uskalla kuljetuspalvelun yhteiskyytiin – "Suostuisitko itse suljettuun tilaan tuntemattomien kanssa?"

Kyydissä on työmatkoilla matkustajana vain hän itse. Asiointiin ja vapaa-aikaan liittyviä matkoja on aiemmin korona-aikana toteutettu myös siten, ettei kyydissä ole samalla kerralla muita matkustajia.

Kuka takaa turvallisuuden?

Matkapalvelut vastaavat

– Palvelussa on ohjeistetusti tiukemmat vaatimukset suu- ja nenäsuojaimien käyttöön, Matkapalveluilla on tieto kuka on kulkenut kenenkin kanssa ja hygieniasäädökset ja ohjeet ovat tiukempia kuin tavallisessa taksi- tai joukkoliikenteessä, Lallo kertoo.

Yhteiskyydissä on useimmiten kahdesta kolmeen ihmistä. Kyyteihin on käytössä sekä henkilö- että inva-ajoneuvoja, mutta useimmiten yhteiskyydit toteutuvat jälkimmäisissä.

Seija törmäsi maskittomaan kuljettajaan

– On hyvä, että ihmiset arvioivat riskejä. Yhdistelymatkojen estäminen on heikko rajoituskeino, jolla ei voida odottaa matkustusmääriä vähentävää vaikutusta, vaan päinvastoin matkojen lisääntymistä. Matkapalveluissa tai muissa liikennevälineissä liikkumisessa on muistettava, että kuljetuksiin liittyvä kokonaisriski tartuntoihin on vähäinen.