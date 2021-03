Mahdollisten liikkumisrajoitusten pelätään iskevän huono-osaisiin: "Sulku koskettaa kipeimmin sinne"

STT kokosi yhteen, millaisia mahdollisia vaikutuksia liikkumisrajoituksilla voisi näille ihmisille olla ja miten siihen on Turussa ja Helsingissä varauduttu. Hallitus antoi esityksen laista eduskunnalle torstaina.

– Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäminen on hyväksyttävä syy liikkumiselle, samoin työmatkat. Pystymme siten palvelut turvaamaan. Asiakkaita voidaan ottaa vastaan, ja me puolestamme voimme viedä palveluita koteihin, Kuronen sanoo.

Erillinen huolenaihe kuitenkin hänen mukaansa on se, että liikkumisrajoitus voisi lisätä sosiaalisia ongelmia.

Koronaepidemia on vaikeuttanut niiden ihmisten tilannetta, joilla ei ole kotia tai joiden kodissa ei ole turvallista. Lisäksi mielenterveys- ja päihdeongelmaisten tilanteet ovat vaikeutuneet.

Lähisuhdeväkivalta näyttänyt raaistuneen

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän puheenjohtaja Pia Mäkeläinen Helsingin kaupungilta sanoo, että lähisuhdeväkivallan on arvioitu koronapandemian aikana raaistuneen. Lisäksi ihmisten resilienssi alkaa olla koetuksella, kun rajoitukset jatkuvat pidempään.

Mahdollisten liikkumisrajoitusten takia Helsingissä ei olla ainakaan vielä ryhtymässä mihinkään erityistoimenpiteisiin, sillä Mäkeläisen mukaan apua saa jo nyt. Helsingin turvakodeissa on Mäkeläisen tietojen mukaan tilaa ja auttaviin puhelimiin voi soittaa.

Lain perusteluissa on arvioitu, että liikkumisen rajoittaminen saattaa lisätä lastensuojelun tarvetta, eivätkä etäpalvelut pystyisi täysin vastaamaan lisääntyviin tarpeisiin. Vuonna 2020 kotihälytystehtävissä oli 26 prosenttia kasvua.

Sirpa Kuronen on huolissaan siitä, että sosiaalipalveluiden käyttö voi vähentyä, vaikka niitä varten saisi edelleen liikkua. Erityisesti Kuronen on huolissaan lasten ja nuorten tilanteesta.

– Meillä on lasten ja perheiden kohdalta tutkimusnäyttöä, että niiden tilanne on heikentynyt, joilla on mennyt jo valmiiksi huonosti. Totta kai tällainen sulku koskettaa kipeimmin sinne.