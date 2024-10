Perustelut Valkeakosken raiskaajan saamasta murhatuomiosta tulivat julki

"Harvinainen asetelma"

Melanderin mukaan ei ole tavatonta, että asianomistajat esittävät ankaramman rangaistusvaatimuksensa, jos syyttäjä on päätynyt nostamaan syytteen lievemmästä nimikkeestä tai esimerkiksi perusmuotoisesta rikoksesta törkeän sijaan.

– Mutta suhteellisen harvoin on niin, että tuomioistuin on samaa mieltä asianomistajien kanssa, eli tuomitsee sen ankaramman vaatimuksen mukaisesti. Se on tässä harvinainen asetelma, Melander sanoi.