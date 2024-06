Tähtiaituri paljasti Turussa: Kivut jatkuvat – putosi vuodeksi sivuun

Anderson palasi tositoimiin pitkän tauon jälkeen tämän vuoden helmikuussa hallissa ja on sittemmin huhtikuusta lähtien juossut ulkokisoja. Kolmessa kisassa aikaa on vierähtänyt tänä vuonna yli 13 sekuntiakin, eivätkä kauden parhaatkaan noteeraukset ole hänen aiempiin vuosiinsa nähden päätä huimanneet.

Vuoden 2022 MM-hopeamitalisti Anderson on kyseisenä vuonna aitomallaan Jamaikan ennätyksellä 12,31 kaikkien aikojen kymmenenneksi nopein nainen pika-aidoissa. Oma ennätysaika on matkalla tällä hetkellä silti edelleen "ikuisuuden", yli puolen sekunnin päässä.

"Tuntuu fantastiselta olla takaisin"

Anderson on aiemmin kirjoittanut Instagramissa, että loukkaantumista seurannut prosessi ei ollut helppo ja joinain päivinä hän koki murenevansa "vereen, hikeen, kyyneleihin ja vaivannäköön", joita on vaadittu. Hän on kuitenkin kiitellyt Jumalaa ja tiimiään ja todennut kasvaneensa paljon.