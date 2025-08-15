Alica Schmidtilta surkea ilmoitus miljoonille seuraajilleen

Saksalaisjuoksija Alica Schmidt lopettaa kilpailukautensa etuajassa.

Valtaisaa suosiota sosiaalisessa mediassa nauttiva Schmidt kertoi päätöksestään 5,5 miljoonalle seuraajalleen Instagramissa.

– Olen päättänyt lopettaa kauteni suunniteltua aiemmin. En ole oikein päässyt jaloilleni, eikä kilpailemisen jatkamisessa yksinkertaisesti olisi järkeä, Schmidt kertoi Bildin mukaan.

– Vaikka haluaisin todella kovasti juosta elokuun loppuun saakka, tämä on ehdottomasti oikea ratkaisu nyt.

Schmidt ilmoitti varanneensa lomamatkan ja lentävänsä Thaimaahan.

Viikko sitten Schmidt kertoi kauden aikana kokemistaan vaikeuksista. Juoksija sai koronavirustartunnan elokuun alun Saksan mestaruuskisojen alla, eikä pystynyt näyttämään kisoissa parasta vauhtiaan. Täksi kaudeksi 400 metriltä 800 metrille vaihtanut Schmidt joutui jättämään leikin kesken alkueräjuoksun jälkeen.

– Tässä vuodessa on ollut kyse sitoutumisesta, oppimisesta, haastamisesta ja hyväksymisestä. Kaikesta, mitä tarvitsen oppiakseni selvittämään 800 metriä, Schmidt kertoi viikko sitten Instagramissa.

Schmidt on juossut kauden parhaakseen ja ennätyksekseen ajan 2.03,21 ja on kaukana kisapaikasta.