Jääkiekon SM-liigassa pelattiin keskiviikkona neljän ottelun kierros. Doug Shedden sai tulikasteensa Vaasan Sportin peräsimessä Turun Palloseuraa vastaan, kun Olli Jokisen HIFK kärsi musertavan tappion HPK:lle.
Helsingin IFK palasi viime lauantaina tappioiden tielle, kun Ässät selätti Olli Jokisen ryhmän 0–5-lukemin. Keskiviikkona oli vuorossa toinen selkäsauna, kun HPK möyhensi helsinkiläiset vieraissa 6–2-lukemin.
HIFK iski ottelussa ensimmäisenä, kun huimassa kotivireessä oleva Petr Kodytek maalasi jo viidennen osumansa kolmeen peliin Nordiksella.
HPK nousi kuitenkin hetkeä myöhemmin tasoihin ja aloitti toisen erän hurjalla tavalla. Olli Korhonen ja laukoivat kumpikin kiekon kertaalleen HIFK-debytantti selän taakse, vieden HPK:n 3–1-johtoon.
Miska Kukkonen
Hugo Alnefeltin
1:11Olli Korhonen aloittaa HPK:n toisen erän vyöryn.
1:13Hugo Alnefelt päästää jo toisen maalin alle minuuttiin.
Jokinen yritti herätellä joukkuettaan aikalisällä, mutta se ei tepsinyt. HPK jatkoi dominointia ja iski kaksi maalia lisää ennen kuin ottelua oli edes puolet pelattuna.
Korhosen tekemän 5–1-maalin jälkeen ruotsalaisvahti Alnefelt otettiin pois maalin suulta ja tilalle vaihdettiin vasta 17-vuotias Vili Varonen.
HIFK:n harmiksi maalivahdin vaihto ei auttanut pitämään HPK:ta loitolla. Hämeenlinnalaiset juhlivat jo kuudetta maaliaan kolmannen erän puolivälissä, kun Kristian Vesalainen tälläsi kiekon ylivoimalla reppuun.
Nuori puolustaja Aron Kiviharju kavensi pelin vielä päätöserässä 2–6:een ylivoimalla, mutta sen enempää ilonaiheita ei helsinkiläisille ollut itse pelistä tarjolla.
HIFK jatkaa toisen peräkkäisen tappion myötä sarjataulukon viimeistä edellisellä sijalla. HPK on taulukossa kahdeksas.
Sheddenin Sport taipui Turussa
17 vuoden tauon jälkeen SM-liigaan palannut Doug Shedden joutui tyytymään yhteen pisteeseen ensimmäisessä ottelussaan Sportin peräsimessä. TPS päihitti kotkaryhmän 3–2-lukemin Turussa voittomaalikilpailun jälkeen.
Turkulaisten avausmaalista vastasi avauserän puolivälissä osunut ruotsalaishyökkääjä Tim Söderlund.
Sport nousi tasoihin avauserän loppupuolella, kun pelivälineen riistänyt Johan Sundström karkasi läpiajoon ja veivasi kiekon komeasti reppuun.
1:19Doug Sheddenin Sport iskee! Johan Sundström veivaa kiekon Noa Valin selän taakse.
Ottelun toisessa erässä ei maaleja nähty, mutta kolmannessa erässä ranskalaiskonkari Charles Bertrand tasoitti lukemat voimakkaalla rannelaukauksella.
Shedden otti vielä aikalisän, kun peliä oli vajaa minuutti jäljellä. Ottelu venyi kuitenkin jatkoajalle, jossa TPS oli jo lähellä varmistaa voiton, kun Lukas Wernblomin voimakas laukaus kilahti tolpan kautta ulos.
Ratkaisu löytyi lopulta voittomaalikilpailusta, jossa TPS veti pidemmän korren kuuden kierroksen jälkeen Sisu-Petteri Lehtosen osumalla.
Tappara terästä Lahdessa
Viime viikonloppuna kahdesti voittolaukauskilpailussa Kiekko-Espoolle taipunut Tappara palasi voittojen tielle Pelicansin vieraana.
5–2-voittoon päättyneen ottelun hahmoksi nousi tamperelaisten 20-vuotias tähtihyökkääjä Benjamin Rautiainen, joka avasi joukkueensa maalihanat kauden ensimmäisellä osumallaan.
1:07Tapparan Benjamin Rautiainen iskee kauden ensimmäisen maalinsa SM-liigassa
Kaikkiaan Tampa Bay Lightningin NHL-varaus teki ottelussa tehot 3+1. Kypärätemppu varmistui kolmannessa erässä. Jatkosopimuksen Tapparan kanssa allekirjoittanut Rautiainen on tehnyt tämän kauden 15 otteluun tehot 3+13.
Tappara jatkaa voittonsa myötä SM-liigan sarjataulukossa kolmantena. Pelicans on vain pisteen verran HIFK:n yläpuolella 14. sijalla.
Pelicansin harvoihin onnistumisiin lukeutui onnistunut haasto Tapparan maalin hylkäämiseksi, mutta pian sen jälkeen verkko heilui joka tapauksessa.
2:35Tapparan 4–1-maali hylätään Sami Kapasen haastolla – minuuttia myöhemmin kuitenkin lävähti.
Jukurit päihitti KalPan
Jukurit jatkoi nousuaan SM-liigan sarjataulukossa, kun se päihitti SM-liigan hallitsevan mestarin KalPan 2–1-lukemin Mikkelissä.
Sakke Hämäläinen aloitti Jukurien maalitehtailun avauserässä. KalPan Juuso Mäenpää tasoitti lukemat heti toisen erän alussa, mutta 19-vuotias Topias Hynninen palautti isäntien johtoaseman muutamaa minuuttia myöhemmin.
1:07Topias Hynnisen kauden viides maali tuo Jukureille voiton KalPasta.
Jukurit nousee voitollaan viidenneksi sarjataulukossa. KalPa on vasta sijalla 11.
Juttua korjattu kello 21.34: Rautiainen teki Tapparalle kolme maalia, ei kahta.