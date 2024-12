Munatonta toimintaa, HPK:n Jari Sailio murahteli Kärppiä vastaan kärsityn 0–4-tappion jälkeen.

Varsinkin SM-liigassa perjantaina kiekkoillun ottelun alku oli Hämeenlinnan Pallokerholta ruma. Kun taistoa oli tahkottu vasta kuusi minuuttia, vierailija Kärpät oli takonut jo kolmen maalin johdon.

– Oli todella huono startti, munatonta toimintaa. Ei oltu näköjään valmiita kamppailemaan tarpeeksi. Ei voitettu yhtään kamppailua, ihan todella surkea esitys. En ymmärrä, Jari Sailio tuhahti MTV Urheilun selostaja Antero Mertarannan haastattelussa.

Toiseen erään HPK pystyi petraamaan.

– Alettiin taistella, haluttiin voittaa enemmän kamppailuja. Siitä se lähti. Sitten saatiin tonttejakin siitä. Olisi ehkä jopa ansaittukin yksi maali, mutta ei saatu.

Kummatkin joukkueet pelaavat myös huomenna lauantaina. Kärpät kohtaa kotonaan Oulussa Lukon, HPK pelaa Lahdessa Pelicansin vieraana. Sailion mukaan tämäniltainen on nollattava nopeasti. Hänen mielestään "ihan kaikessa" on parannettavaa – on oltava halu voittaa koko ajan, on tehtävä töitä ja pelattava joukkuepeliä yhdessä.

– Ei voi muuta kuin lähteä nostamaan ja isosti.

Kuuntele Sailion koko haastattelu ylälaidan videolta.

Se HPK:lla on nyt toisin, että se pelaa nyt ilman päävalmentajaansa Mikko Manneria, joka on tällä viikolla Leijonien apuluotsina Sveitsin EHT-turnauksessa.

Jari Sailio on edustanut aiemmin myös Kärppiä. Hän on voittanut pitkällä pelaajaurallaan Suomen mestaruuden kerran sekä HPK:ssa että Kärpissä.

Kummankin joukkueen kauteen on mahtunut kurjuutta. Kärpät on vasta 11:ntenä, HPK puolestaan viimeistä edellisellä 15. sijalla.

3:24

HPK–Kärpät-ottelun lehdistötilaisuus.