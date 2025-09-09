Olli Jokiselle tehtiin sydämellinen ele – näin hän reagoi

Jukureiden entistä päävalmentajaa Olli Jokista muistettiin tiistaina Mikkelissä, kun hänen nykyseuransa HIFK vieraili kaupungin Let’s Go Areenalla.

Jokinen valmensi kolmen kauden ajan Jukureita ennen kuin hän hyppäsi kauden ajaksi ruotsalaisseura Timrån luotsiksi. Jokinen teki keväällä yllätyspäätöksen, kun hän jätti Timrån ja siirtyi HIFK:n peräsimeen.

Mikkelissä muistettiin Jukureiden entistä päävalmentajaa hyvin lämpimällä tavalla heti tiistain ottelun avauserässä, kun Jokiselle kohdistettiin suosionosoituksia.

– Totta kai lämmitti mieltä, kun fanipääty antoi aplodit. Hieno juttu, Jokinen kiitteli ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa.

Jokinen jakoi vuolaita kiitoksia myös koko kaupungin ja Jukureiden seurajohdon suuntaan.

– Mikkeli kohteli minua erittäin hyvin. Tykkäsin erittäin paljon ajastani täällä. Olen edelleen erittäin kiitollinen organisaatiolle, kun he antoivat minulle mahdollisuuden. Ilman Jukureita en seisoisi tässä pöydän takana juuri nyt, Jokinen huomioi.

Itse ottelussa Jokisen luotsaama HIFK otti 5–3-voiton Jukureista.

Jutun yläreunan videolla Jukureiden ja HIFK:n kamppailun lehdistötilaisuus.