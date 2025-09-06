Olli Jokiselta yllättävä paljastus HIFK-loikan taustoilta: "En voinut kuvitellakaan"

HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen kertoo MTV Urheilulle nykypestinsä tulleen hänelle lopulta totaalisena yllätyksenä.

Jokinen teki HIFK:n kanssa sopimuksen huhtikuun lopussa. Hän tunnetusti purki kontrahtinsa ruotsalaisen Timrån kanssa perhesyistä.

Entinen NHL-tähti kertoo MTV Urheilun haastattelussa omaksuneensa ajatuksen valmennustöistä vasta mittavan peliuransa loppusuoralla.

– Ei ole käynyt mielessä, että joskus olisin HIFK:n päävalmentaja. Ehkä jollain tavalla rupesi keskittymään valmentajuuteen parin viimeisen pelivuoden aikana. Aina ajatukset menivät siihen, että jatketaan lajin parissa. Siitä se valmentajuus lähti, hän sanoo.

Jokisen ympärillä on tutun mediakiinnostuksen lisäksi pyörinyt myös puheita ja väitteitä HIFK:n maksamasta "mielipuolisesta" palkasta. Ainakin Aitio kirjoitti elokuussa Jokisen HIFK-palkan olevan "poikkeuksellisen korkea". Katso pääkuvan videolta, miten Jokinen reagoi palkkaansa koskevaan kysymykseen.

Sittemmin tie on vienyt Jukurien ja Timrån kautta tuttuun ympäristöön HIFK-koppiin. Helsinkiläisseurassa tehtiin tilaa, kun Ville Peltonen sai lähteä. Käänteet ovat yllättäneet Jokisen itsensäkin.

– Silloin kun tänne (HIFK:hon) teki sopimuksen, niin viikkoa ennen sitä en voinut kuvitellakaan, että olisin ikinä HIFK:n päävalmentaja. Kaikki tapahtui aika nopeasti.

– Missään vaiheessa ei ole ollut tavoitteena olla HIFK:n päävalmentajana. Silloin kun Suomeen tulin, niin tavoitteena oli olla Jukureissa se hetki mitä ollaan ja sen jälkeen maailmalle. Se askel maailmalle otettiin, mutta nyt palattiin takaisin, Jokinen avaa.

Jääkiekon SM-liiga alkaa ensi viikon tiistaina. Jokinen palaa heti tuttuun paikkaan, sillä HIFK kohtaa vieraskentällä Jukurit.