Yksi kysymys kummastutti Karri Kiveä – Olli Jokinen hykerteli Aatu Rädyn taidonnäytteestä: "Uskomatonta"

Jukurien päävalmentaja Jokinen jakoi tunnustusta peli-ilmeelle, joka vastassa olleella porilaisjoukkueella on ollut kesken kauden puikkoihin hypänneen Kiven alaisuudessa.

– Kun Karri tuli sinne valmentamaan, Ässät on ollut – nyt kun kaksi kertaa on heitä vastaan pelattu – yksi sarjan kovimmista joukkueista. Tosi vaikea joukkue pelata vastaan. Tosi hyvä suorahyökkäysjoukkue. He toimittavat kiekkoa maalille huomattavasti enemmän kuin jotkin mutu seurat tässä sarjassa, Jokinen sanoi.