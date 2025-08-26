Poliisi pyytää havaintoja Helsingissä kadonneesta 40-vuotiaasta miehestä

Kadonnut on noin 150 senttimetriä pitkä ja näyttää nuorelta.MTV
Julkaistu 48 minuuttia sitten
Poliisin mukaan kadonnut henkilö ei pysty vastaamaan puheeseen. 

Poliisin mukaan kadonnut henkilö on nähty viimeksi tiistaina 26.8. kello kahdentoista aikaan Senaatintorilla.

Kadonnut on poliisin mukaan noin 150 senttimetriä pitkä ja näyttää nuorelta. Hänellä on ruskeat hiukset. Yllään hänellä on beiget kangashousut, sininen villaneule, vaaleansininen t-paita, harmaat sukat ja mustavalkoiset lenkkarit.

Poliisin mukaan henkilö ei pysty vastaamaan puheeseen, eikä hänellä ole mukana puhelinta.

Kaikki havainnot ja tiedot kadonneen liikkeistä tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Poliisi kiittää kansalaisia avusta jo etukäteen.

