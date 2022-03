Olli Jokinen sai lokaa niskaansa – taustalla pyörinyt kiekkotehdas räjäytti vanhat rakenteet ja siivitti Jukurit ihmeeseen SM-liigassa: "Vähättelyltä on pudonnut pohja"

– Minulla oli jonkinlainen ajatus kauden menestyksestä, mutta kyllä Jukurit on ylittänyt vielä senkin, Saarni sanoo.

Jokisella vilpitön kiinnostus pelaajiin

Samalla Jokinen pääsi sisälle valmentamiseen, ja hänen omat vahvuutensa alkoivat hioutua. Saarni ja Jokinen kävivät pitkiä keskusteluja siitä, millaisia ovat nykypelaajat ja mihin suuntaan tulevaisuuden valmennus on menossa.

– Kyselimme paljon, että miten koulussa menee ja miten he ovat kotiutuneet. Vain sitä kautta voi pelaajana kehittyminen alkaa, Saarni sanoo.

– Oli hienoa nähdä viidessä vuodessa Jokisen kehityskaari. Hänellä on vilpitön kiinnostus yksilön asioihin. Sellaisia asioita ei voi teeskennellä, pelaaja huomaa sen kyllä.

Kaikki uusiksi mailasta lähtien

Yhteistyön iso idea on, että Jokinen ja apuvalmentajat pystyvät keskittymään täysipainoisemmin joukkueen toimintaan, kun yksilövalmennus on ulkoistettu.

Esimerkiksi jokaisen pelaajan maila on "fittautettu" tarkkaan heidän tarpeitaan vastaavaksi. Se pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta iso osa pelaajista kävi prosessin ensimmäistä kertaa elämässään.

– No, ainakin niitä maaleja on nyt tullut enemmän kuin ennen. Ja aika monta maalin peliä Jukurit on voittanut, Saarni naurahtaa.