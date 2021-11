Pelaajana NHL:ssä ja kaikkien aikojen HIFK:ssa, seurapomona pohjat sensaatiolle – SM-liigan tuorein menestystarina vauhtiin virhearviosta

KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen, 48, ei ole paistatellut paljon julkisuudessa, mutta hän on kaikessa hiljaisuudessa koonnut huippujoukkueen, joka on rynninyt SM-liigan kärkijoukkueeksi. Yli sata NHL-ottelua pelannut Kultanen avasi uraansa MTV Urheilulle ja kertoi taustoja, minkä takia Kouvola on nostanut profiiliaan suomalaisessa jääkiekossa.