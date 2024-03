Tommi Niemelältä julkea ilmoitus Pelicansin rujosta ongelmasta – "Mun vika"

SM-liigan viime kevään hopeajoukkue on menettänyt 3–0-johtoaseman puolivälieräsarjassa HIFK:ta vastaan. IFK kiri rinnalle lauantaina, kun se oli parempi Jori Lehterän jatkoerämaalin myötä lukemin 2–1.

– Katsoimme viidennen pelin jälkeen, että maalit olivat meille 12–10 ja maalipaikat 83–80. Tasaista on. Totta kai tiedämme sen, että meidän pitää pystyä parantamaan. Jos haluamme voittaa tämän sarjan, erikoistilannepelaaminen pitää saada loksahtamaan kohdilleen. Tällä hetkellä se ei ole siellä, missä sen pitäisi olla, Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä sanoi MTV Urheilulle kuudennen puolivälieräottelun jälkeen.

Pelicans on saanut HIFK-sarjan aikana 16 ylivoimakertaa, joista yksi on johtanut verkkojen heilumiseen. Tämä tapahtui sarjan alkuhetkillä Lahdessa, kun peli oli jo ratkennut.

Sen jälkeen on ollut hiljaista.

Laadusta tai osaamisesta homma ei jää kiinni, sillä Pelicansin ylivoimaa pyörittävät sellaiset pelaajat kuten Ryan Lasch ja Juhamatti Aaltonen . He ovat pistäneet vuosien aikana yhden jos toisenkin nipun ylivoiman kuntoon.

– Kaikki vastuu siitä, miten pelaamme, on minulla. Ei siinä tarvitse mennä minkään muun taakse. Jos homma ei toimi, se on mun vika, Pelicans-luotsi Niemelä ilmoittaa.

– On. Jos emme pelaa hyvin, vika on minussa. Ja se on sitä loppuun asti, Niemelä ilmoittaa julkeasti.