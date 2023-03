Petteri Sihvonen oudoksuu: Lukko teki erikoisen ratkaisun SM-liigan puolivälierissä – "Ei mitään järkeä!"

HIFK voitti lauantain avaustaiston lukemin 4–1. Tuolloin kysymysmerkit kohdistuivat Lukon venäläisvahtiin Artem Zagiduliniin, joka haparoi raumalaisjoukkueen maalilla.

Helsingissä Zagidulin paransi, pitäen maalinsa puhtaana aina ensimmäisen jatkoerän kuudennelle minuutille asti. Iiro Pakarinen mursi lopulta kuparisen ja varmisti HIFK:lle toisen kiinnityksen 1–0-voiton avulla.

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen hämmästelee sitä, miten Lukko on pelannut HIFK-sarjassa.

– Nyt pitäisi kysyä Lukon päävalmentajalta Marko Virtaselta ja urheilupomolta Kalle Sahlstedtilta sitä, että mikä järki on tahkota 60 runkosarjaottelua kiekkokontrollipelillä ja sitten vain yhtäkkiä lopettaa sen pelaaminen. Ei tuossa ole mitään järkeä. Tuo on ihan sulaa hulluutta ja hölmöyttä! Sihvonen hämmästelee.

– Runkosarjan pitäisi olla kuitenkin sitä aikaa, kun valmistaudutaan kohti kevään pelejä, missä sitten taas otetaan askel eteenpäin. Nyt Lukko on kuin huutolaissakki, joka vain seikkailee jäällä. HIFK taas on valmistanut itsensä tähän tilanteeseen ja he voivat nyt vain puolustaa kovaa. Ehkä tämä paljastaa sen, että Lukko ei pelannut niin sanotusti Marko Virtasen peliä, vaan jotain muuta. Nyt sieltä ei tule niitä selkeitä ohjeita, mitä esimerkiksi Pekka Virran aikana tuli. Nyt valtikka on annettu pelaajille, että pelatkaa miten lystää, Sihvonen jatkaa aiheesta.

Sihvosen mukaan tämä on heijastunut muun muassa Lukon ykköstähteen Thomas Gregoireen, joka on ollut täysin pimennossa HIFK-sarjassa. Gregoire ei ole saanut edes ylivoimalta onnistumisten tunnetta.

Sen sijaan Sihvonen jakaa isolla kädellä arvostusta Pelicansin ja KalPan suuntaan. Pelicans otti maanantaina dramaattisen 2–1-voiton, kun se nousi loppuhetkillä rinnalle ja paineli ohitse.

– En muista koskaan nähneeni tuollaista sarjaa, missä kiekollisella pelaajalla olisi koko ajan noin vähän tilaa ja aikaa. He ovat pelanneet 180 minuuttia huikeaa jääkiekkoa. On edelleen vaikea nähdä, että kumpi tuossa olisi parempi. Ehkä sen voi aavistella, että KalPa on lähempänä vierasvoittoa kuin Pelicans. Nyt se oli jo ihan hilkulla. Mutta kysymys kuuluu, että tuleeko sitä koskaan? Sihvonen pohtii.

– Joukkueet ovat sekä teknisesti, taktisesti että psyykkisesti kovassa iskussa. Kumpikin on tottunut pysymään vähän enemmän kiekossa, ja kumpikin on yleensä jauhanut pidempiä syöttöketjuja. Tämä on hieno koelaboratorio siitä, mitä tapahtuu, kun kaksi modernia Meidän pelin joukkuetta iskee yhteen. Nyt on sallittu, että voidaan mennä ihan äärimmäisyyksiin, Sihvonen jatkaa.