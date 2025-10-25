56 000 tonnia betonia mureni palasiksi hallitussa räjäytyksessä.
Suljetun Gundremmingenin ydinvoimalan kaksi jäähdytystornia räjäytettiin lauantaina Saksassa.
Räjäytyksen suorittaneen yhtiön mukaan kesti 45 sekuntia, kun 160 metriä korkeat tornit tulivat alas. Yhtiön tiedotteen mukaan räjäytyksessä käytettiin 600 kiloa räjähteitä, jotka laitettiin 1 800 torneihin porattuun reikään.
Voimala toimi Gundremmingenin kaupungissa lähes kuuden vuosikymmenen ajan, joten oli selvää, että räjäytys kiinnosti ihmisiä. Kaikkiaan tilaisuutta oli katsomassa 30 000 ihmistä rajatun turva-alueen ulkopuolella.
Räjäytyksessä syntynyt 56 000 tonnin jätekuorma kierrätetään.
Osana maan ydinvoiman alasajoa ja Saksan energiasiirtymäpolitiikkaa Gundremmingenin, Brokdorfin ja Grohndenin ydinvoimalat oli jo suljettu joulukuussa 2021.