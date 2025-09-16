Tokion MM-kisojen seiväsfinaalista karsiutuneella Wilma Murrolla on nyt hyvä tilaisuus pohtia valmennuskuvionsa kuntoon puhtaalta pöydältä, sanoo MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä.

Murto jäi ilman tulosta maanantaina karsinnassa, johon hän joutui lähtemään puolikuntoisena jo toisen äärimmäisen vaikean kauden päätteeksi.

Hän joutui aloittamaan kauden pitkällä kuntoutusjaksolla keväällä tehdyn polvileikkauksen jälkeen. Lyhyellä vauhdilla Murto arveli pääsevänsä jonkinlaiseen kisakuntoon, mutta aika loppui kesken.

Tommi Evilä nostaa esiin tavan, jolla Murron ongelmia on viime kaudet hoidettu. Valmennussuhteen katkaiseminen Jarno Koivusen kanssa ja epämääräinen välitila, jossa keihäsmestari Tero Pitkämäki on toiminut yhtenä taustahenkilönä, eivät ole vaikuttaneet ainakaan positiivisesti tilanteeseen.

– Yrityksilläkin täytyy olla viisivuotisstrategia, mutta tässä mennään koko ajan tavallaan vähän hetkessä. Huoneentaulun, päätehtävän täytyy olla kirkkaana mielessä. Siihen tarvitaan nyt sellaista, joka tulee auttamaan harjoittelussa kokonaisuutena, Evilä sanoo.

Matkalla on ollut paljon epäonnea, mutta myös tietyt valinnat mietityttävät Evilää.

– Kaikki on kumuloitunut siihen, että mitä tehdään silloin, kun tulee takaiskuja.

– Se kiire lähti liikkeelle jo viime vuoden alkukaudesta. Miksi kiirehtiä EM-kisoihin, kun olympialaiset olivat samana vuonna? Evilä ihmettelee yhä.

Kaksi edellistä kautta ovat olleet Wilma Murrolle rankkaa aikaa.Lehtikuva

Kahden täynnä vastoinkäymisiä olleen kauden jälkeen Murrolla on nyt tilaisuus miettiä kaikki asiat uusiksi puhtaalta pöydältä. Tilanteen ymmärtäminen vaatii myös urheilijalta itseltään avointa itsekriittisyyttä.

– Totta kai Wilma on tähti, se on kiistatonta, mutta punaista mattoa ei ihan joka kerta pidä levittää hänen eteensä. Kriittinen, kyseenalaistava ja kokonaisuuden hallitseva ääni on nyt poissa hänen valmennuksestaan ja koko lähipiiristä, Evilä sanoo.

– Toivon, että tässä on vähän sellainen kuvio kuin Stieg Larssonin Millennium-trilogian kolmososassa – ”Pilvilinna joka romahti”. Vaikka se aiheuttaa kipua, nyt tulee mahdollisuus putsata pöytä oikeasti.

– Lahjakkuus ei ole kadonnut mihinkään ja kaikki mahdollisuudet huikeisiin tuloksiin tulevaisuudessakin on. Mutta tiimin pitää olla lahjakkuuden mukainen. Siihen toivon Wilmalle voimaa, kriittisyyttä ja ihan aitoa viisautta, Evilä jatkaa.