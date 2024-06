Oliver Helander teki ennen EM-mahtiheittoa ratkaisevan valinnan: "Vähän piti suuttua"

– On se jollain tavalla aika iso helpotus. Olen arvokisoissa käynyt aika monta kertaa ja mitali on aika monessa ollut tavoitteena, mutta en ole vielä onnistunut siinä. Nyt tuntuu todella hyvältä, että onnistuin siinä, Helander iloitsee kisan jälkeen.

– On se nyt jollain tavalla auttanut. On ollut varmempi olo lähteä varsinkin arvokisoihin, kun Tero on tullut mukaan. On kyllä aika paljon rennompi fiilis lähteä ihan mihin kisaan vaan nykyään, Helander sanoo.