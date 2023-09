Oliver Helanderin ja Viivi Lehikoisen kohupäätökset pakottavat SUL:n neuvottelupöytään – "Meidän pitää tarkentaa sopimuksia"

Viivi Lehikoinen ja Oliver Helander nostattivat viime viikolla laineita Suomen yleisurheilukansan keskuudessa jättämällä viikonloppuna kisatun Ruotsi-ottelun väliin, koska kilpailivat mieluummin Timanttiliigassa.

Helander heitti torstaina Zürichin Timanttiliigassa ja Lehikoinen aitoi puolestaan täyden ratakierroksen lauantaina Xiamenin Timanttiliigan kilpailussa.

SUL:n puheenjohtaja Riikka Pakarinen kommentoi Helanderin ja Lehikoisen poisjääntiä MTV Urheilulle.

– Totta kai toivomme, että meillä on aina mahdollisimman vahva maajoukkue ja kaikki huiput mukana (Ruotsi-ottelussa). Viivin kohdalla tietysti ymmärrän, että Timanttiliiga on tärkeä kilpailu ja siinä mielessä täysi ymmärrys siitä, Pakarinen toteaa.

Pakarinen korostaa, että vaikka Timanttiliiga onkin yleisurheilumaailmassa merkittävä ja arvostettu taho, on Ruotsi-ottelukin suomalaisurheilijoille monella tapaa tärkeä ja merkityksellinen.

– Lähtökohtaisesti haluamme luoda Ruotsi-ottelusta sellaisen tapahtuman, että kaikki haluaa olla mukana. Kyllä henki nytkin oli erinomainen tuolla. Tämä on Suomen Urheiluliitolle todella tärkeä myös taloudellisesti, jotta pystymme jatkossa pitämään sen elinvoimaisena ja yhtä vahvana instituutiona. Sitä kautta pystymme varmistamaan sen, että saamme mahdollisimman paljon taloudellista tukea meidän huippu-urheilijoillemme, Pakarinen jatkaa.

Helanderin ja Lehikoisen päätöksestä kiistanalaisen tekee se, että SUL:n kanssa solmitut urheilijasopimukset edellyttävät suomalaisurheilijoita kisaamaan Ruotsi-ottelussa ilman painavaa syytä.

SUL:n urheilujohtaja Jani Tanskanen kertoi perjantaina Iltalehdelle, että Helander jäi lopulta sivuun Ruotsi-ottelusta lääkärintodistuksella, mutta Lehikoinen jäi pois puhtaasti omasta päätöksestään, mikä voi poikia sanktioita sopimusrikkomuksesta.

Pakarisen mukaan SUL:n on tarkoitus keskustella mahdollisista sanktioista myöhemmin syksyllä. Samaan aikaan on myös tarkoitus käydä läpi mahdollisia urheilijasopimuksiin tulevia muutoksia esimerkiksi Timanttiliigan osalta.

– Ehkä meidän pitää jatkossa tarkentaa omia sopimuksia tältä osin. Siihen me tähtäämme, että meillä on mahdollisimman paljon niitä urheilijoita, jotka pääsevät urheilemaan Timanttiliigaan. Siinä mielessä aikaisempina vuosina tämä ei ehkä ole ollut sellainen asiakohta, koska näitä urheilijoita on ollut sillä tasolla paljon vähempi. Nyt niitä on tullut paljon enempi, mikä on erittäin hyvä asia, Pakarinen sanoo.

– Sen takia on hyvä, että tarkastelemme syksyllä myös niitä sopimuksia, että onko Timanttiliiga sellainen kohta, mikä pitää lisätä sinne.

SUL on saanut aiheen tiimoilta palautetta myös urheilijoilta.

– Kyllä sitä keskustelua on käyty ja varmasti se olisi ihan tarkoituksen mukaista. Nämä tosiaan käydään syksyllä tarkemmin läpi, Pakarinen kertoo.

"Poikkeuksellisen upea kesä"

Viikonloppuna kisatun Ruotsi-ottelun myötä kesän yleisurheilukausi alkaa taittua kohti päätöstään. Ruotsi-ottelussa Suomi koki niukan tappion miehissä lajivoittojen perusteella (227-227) ja naisissa pistein 225,5-228,5.

Sekä tyttöjen että poikien ottelussa Suomi pääsi juhlimaan voittoa. Pakarinen on erittäin tyytyväinen Suomen kokonaispanokseen.

– Sehän oli todella upea ottelu. Pitkästä aikaa se oli realismia, että Suomi olisi voittanut kaikki ottelut. Mentiin ihan viimeiseen asti. Tämä osoittaa sen, että on tärkeää, että meillä on parhaat voimat siellä. Ja siihen tähtäämme. Se on myös urheilijoille hieno tapahtuma ja kyllä meillä on maajoukkueessa siinä mielessä ollut hyvä henki, että sinne halutaan tulla, Pakarinen kommentoi.

Kaikkinensa yleisurheilukesä on ollut suomalaisittain ilahduttavan menestyksekäs. Nuorten arvokisoista mitaleita satoi roppakaupalla ja aikuisten MM-kisoissakin palattiin kahdeksan vuoden tauon jälkeen mitalikantaan.

– Onhan tämä ollut poikkeuksellisen upea kesä. Jos ajatellaan ihan arvokisamenestystä, niin meille tuli junnuista Jerusalemista neljä mitalia, Espoon todella upeat kisat ja kymmenen mitalia, mikä on historiallinen saavutus. Sitten palasimme mitalikantaan globaaleissa kilpailuissa. Jos katsotaan myös kokonaismenestystä pisteidenkin osalta MM-kilpailuissa, niin olihan se historiallisen hyvä pitkästä aikaa, Pakarinen iloitsee.

Suomi on nostanut tasoaan viime vuosina laajalla rintamalla, ja MM-kisoissakin suomalaiset taistelivat hyvistä sijoituksista monissa eri lajeissa. Jos viime vuosina menestystoivot ovat riippuneet pitkälti Suomen keihäsmiehistä, on nykyään tilanne huomattavasti parempi ja monipuolisempi.