Ruotsi-otteluun vaaditaan isoja muutoksia: "Kuka oikeasti jaksaa katsoa?" – näin liiton pomo vastaa

Ajankohdan lisäksi ottelua on kritisoitu sen vanhanaikaisuuden takia. Samoilla linjoilla on myös C Moren asiantuntija Mika Järvinen.

– Kuka oikeasti jaksaa katsoa ottelun alusta loppuun? Aika yleisurheiluniilo saa olla, että katsot koko tapahtuman alkujuonnosta loppujuontoon asti, Järvinen täräyttää.

– Tarvitseeko olla kaksipäiväinen tapahtuma? Minun ehdotukseni on, että pienennettäisiin lajimäärää ja tehtäisiin lajivalintaa.

On ollut havaittavissa, että tapahtuma kiinnostaa lähinnä vanhempia ikäluokkia, ja katsomoista puuttuvat nuoret.

– Ehdottomasti perinne pitää säilyttää, mutta formaattia pitää muuttaa nykypäivää vastaavaksi, Järvinen sanoo.

Toimitusjohtaja vastaa

Suomen urheiluliiton toimitusjohtajan Harri Aallon mukaan keskustelua Ruotsi-ottelun ympärillä seurataan tarkkaan.

– On se sitten kysymys sisällöstä tai ajankohdasta, keskusteluja kuunnellaan herkeämättä. Aina pitää miettiä, miten tapahtumaa voi päivittää, Aalto muotoilee.

Onko mahdollista, että ottelu siirrettäisiin johonkin muuhun ajankohtaan?

– Aina kaikki on mahdollista, en minä tällaisia asioita sulje pois. Mutta ensi vuoden maaottelu ollaan allakoitu jo.

Ensi vuonna maaottelu kisataan elokuun 30.-31. päivänä Olympiastadionilla. Oliver Helanderin ja Viivi Lehikoisen lisäksi maaottelusta puuttuivat esimerkiksi Ruotsin huippupituushyppääjät Thobias Montler ja Khaddi Sagnia. Maailmantähti Armand Duplantis oli mukana, mutta totesi Iltalehdelle, että ajankohta ei ole parhaasta päästä.

– Voidaan aina miettiä, mikä ajankohta kesästä maaotteluun on oikea. En kuitenkaan usko, että ajankohta on ratkaiseva, keitä siellä on kisaamassa. Aina varmasti on joillekin parempia ja huonompia ajankohtia, Aalto sanoo.

Timanttiliigan kilpailut samaan aikaan ovat asia, josta keskustellaan syksyn aikana. Mahdollista Timanttiliiga-pykälääkin on väläytelty urheilijasopimukseen.

– Ei voi sivuuttaa sitä asiaa, että on tänä päivänä sellaisia urheilijoita, jotka saavat enemmän paikkoja Timanttiliigaan kuin viimeisten vuosien aikana, ja sekin on tärkeää.

– Varmasti näitä päällekkäisyyksiä on ollut aikaisemmin, tulee olemaan tänä vuonna ja myös tulevaisuudessa. Tämä keskustelu käydään syksyn aikana, että onko asiassa päivittämistarvetta tai tarvetta uuteen linjaukseen.

On esitetty kritiikkiä, että maaottelu on liian vanhanaikainen tai liian pitkä. Voisiko sitä tiivistää?

– En lähtisi tässä yhteydessä puhumaan yksipäiväisestä, se ei ole realismia. Jos halutaan maaottelu viedä läpi tällä valikoimalla, mikä yleisurheilussa on, ei se yhteen päivään ainakaan mahdu, Aalto perustelee.

– Muuten totta kai täytyy pohtia ja kehittää tapahtuman sisältöä.

Entä jos lajeja vähennettäisiin?

– Näistä voi aina keskustella, mutta me emme ole aktiivisesti käyneet tämäntyyppistä keskustelua, Aalto vastaa.

– Maaottelun merkitys nähdään isona arvona meidän urheilijoille sekä Suomessa että Ruotsissa. Maaottelun avulla moni suomalaisurheilija saa pukeutua Suomi-paitaan ja monelle urheilijalle mukaanpääsy on motivaation lähde. Uskon myös, että urheilijan omille yhteistyökumppaneille urheilijan näkyminen Suomi-paidassa on merkityksellinen. Nämä ovat arvoja ja asioita, jotka mielestäni täytyy puida, jos kovin isoja uudistuksia tullaan tekemään.

Urheiluliitossa halutaan, että kärkiurheilijat osallistuivat tapahtumaan. Sitä varten se on kirjattu urheilijasopimukseen. Toimitusjohtaja Aalto näkee, että Ruotsi-ottelu koetaan edelleen tärkeänä urheilijoiden keskuudessa.

– Kun laajasti meidän urheilijoiden somekuvioita seurailen, ja paikan päällä olleena, aistin, että tahtotila olla mukana on vahva ja se on yksi kauden kohokohta monelle urheilijalle. Meillä on tietysti eritasoisia urheilijoita ja toisille MM-kisojen finaali ei ole realismia vaan heille esimerkiksi Ruotsi-ottelu siihen uran hetkeen on upea kilpailukesän kohokohta. Niitä steppejä ja tavoitteita pitää tulla eri lähtökohdista ja monelle Ruotsi-ottelu on sellainen kohokohta, jossa he haluavat olla mukana.

Suomi-Ruotsi-ottelulla on todella pitkät perinteet. Tänä vuonna järjestettiin järjestyksessään 98. ottelu naapureiden välillä.

– Tämä on poikkeuksellinen tapahtuma yleisurheilumaailmassa. Ensi vuonna on 99. kerta, kun maaottelu tullaan järjestämään. Sen pohjalta tällä on iso arvo meille.