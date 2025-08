Lotta Harala liikuttui huippujuoksun jälkeen – paljasti menneisyydestä teon Nooralotta Nezirin kanssa

Lotta Harala paukutti viimein Kalevan kisoissa alle Tokion MM-rajan, jota hän on hätyytellyt useaan otteeseen koko kesän. Harala iloitsi myös hyvän ystävänsä Nooralotta Nezirin onnistumisesta ja liikuttui muistellessaan kaksikon kokemia haasteita.

Harala pysäytti kellot Leppävaaran stadionilla aikaan 12,67, mikä jää hänen ennätyksestään ja Suomen ennätyksestä vain kahden sadasosan päähän.

– Kova saavutus minulle ottaa näin kovassa kisassa kultaa. Olen äärimmäisen onnellinen ja nämä ovat juuri niitä hetkiä, joita muistelee joskus urheilu-uran jälkeen, Harala iloitsi kisan jälkeen.

MM-raja 12,73 alittui samalla kirkkaasti.

– Tosi iso helpotus, vaikka rankingissa minulla oli aika hyvä tilanne, Harala myönsi.

– Tänään se isoin juttu oli voitto, mutta molemmat tuli, joten olen äärimmäisen tyytyväinen.

Haralan mukaan Kalevan kisojen voittojuoksu ei ollut vielä paras mahdollinen.

– Olen koko ajan tiennyt, että olen Suomen ennätyskunnossa, mutta se jää vielä nähtäväksi. Tänään jäi heti telineistä irrotessa tunne, että jäin vähän lähdössä. Tahmean alun jälkeen pääsin hyvin juoksuun kiinni ja loppu tuli hyvin. Siinä on siis parannettavaa, mutta tottakai, ei tuollaisia aikoja juosta huonolla juoksulla, Harala analysoi.

Iloinen myös Nezirin juoksusta

Haralan pitkäaikainen kilpakumppani ja hyvä ystävä Nooralotta Neziri oli Espoossa toinen omalla ennätyksellään 12,73, mikä on juuri MM-kisoihin vaadittu raja. Harala oli tietysti myös onnellinen ystävänsä puolesta.

– Se merkitsee mulle niin paljon. Meinaan liikuttua... Me olemme yhdessä noustu tosi vaikeista ajoista. Tämä on vaan tosi hienoa, Harala sai sanottua silmien kostuessa.

Kaksikko halasi ja juhli suureen ääneen maalintulon jälkeen. Molemmat olivat yhtä hymyä haastattelualueella, paitsi kun puhe kääntyi vaikeisiin aikoihin. Niitä on sekä Nezirillä että Haralalla vuosien varrella ollut.

– Me ollaan siis oikeasti tahkottu tuolla aika syvässä suossa ja puhuttiin päivittäin tuntien puheluita. Vaikeina aikoina me otettiin yhdessä tämmöiset tatuoinnit ja nyt päästään yhdessä iloitsemaan. Tämä on ihan mieletöntä, Harala sanoo näyttäen rannettaan, jossa on pieni sydäntatuointi – samanalainen kuin Nezirillä.