Oliver Helanderin möläytys pöyristyttää – asiantuntija lyttää: ”Näyttää todella hölmöltä”

Oliver Helander heittää keihästä torstaina Zürichin Timanttiliigan kisassa. Kun Budapestin MM-kisojen koitoksista on aikaa alle viikko, tulee suomalaiselle kolme kilpailua viikon sisään. Edessä olisi sunnuntaina myös Ruotsi-ottelu, mutta Helander vihjaili Budapestissa Iltalehden mukaan , että neljäs kilpailu olisi hänelle puolentoista viikon sisään liikaa. Toisin sanoen Helander vihjasi jättävänsä Ruotsi-ottelun väliin.

– Mielestäni siinä on outoja juttuja. Ensinnäkin, hyvin todennäköisesti SUL:n edustusurheilusopimus määrää urheilijan kilpailemaan Kalevan kisoissa, maaottelussa ja arvokisoissa, MTV Urheilun yleisurheiluasiantuntija Mika Järvinen kertoo.

– Se, että tässä tapauksessa ennen kommenttia ei ole asiasta keskusteltu liiton valmennusjohdon kanssa, on mielestäni erittäin outo tapa toimia. Kun julkisuuteen täräytetään tuollainen asia, kertoo se siitä, että et joko tiedä mitä sopimuksessa lukee tai sitten et välitä siitä, Järvinen lataa.