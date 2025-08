Juoksija Veera Perälä, 25, kaupittelee maksullista sisältöä – avaa, miksi: "Antanut enemmän kuin osasin odottaa"

Suomalaisjuoksija Veera Perälä, 25, teki poikkeuksellisen ratkaisun ja lähti tänä kesänä luomaan maksullista sisältöä sosiaaliseen mediaan. Tilaajakanava on antanut toistaiseksi jopa enemmän kuin hän olisi osannut odottaa.

Veera Perälä kertoi kesäkuussa perustaneensa Instagramiin tilaajakanavan. 800 metrin suomalainen huippujuoksija tarjoaa siellä urheilusisältöä, jota ei muuten ilmaiseksi jaa. Tarjolla on kisakauden kulissimateriaalia: esimerkiksi analyysejä, harjoitusdataa ja ravitsemusasioita.

Perälä ei ollut törmännyt vastaavaan tilaajakanavaan muilla yleisurheilijoilla Suomessa tai ulkomaillakaan. Idea pälkähti hänen päähänsä ensi kerran viime syksynä.

– Olen tykännyt tosi avoimesti kertoa kilpailuistani ja harjoittelustani. Näen, että yleisurheilu kaipaa tietynlaista avoimuutta, että urheilijoista rakentuu tietynlaisia tarinoita ja brändejä. Uskon, että sitä on mielekkäämpää seuratakin, kun näet muutakin kuin vain sijoituksen tai tuloksen, hän kertoo puhelimitse.

Rajoitetummalle joukolle arvostelun jälkeen

Perälä oli aiemmin avannut syväluotaaviakin mietteitään Instagramissa suurelle joukolle. Hän koki asettaneensa itsensä haavoittuvaiseksi avaamalla myös vaikeuksiaan ja syitä niihin.

Lahden Ahkeran juoksija oli saanut joissakin kommenteissa myös arvostelua, jos hän esimerkiksi pui viikko aiemmin kärsimänsä flunssan vaikuttaneen siihen, ettei kisassa kulkenut.

– Minun sisällöistäni oltiin montaa mieltä ja sain kuulla, että tietyt ihmiset olivat pitäneet sitä selittelynä.

Se harmitti Perälää.

– En päästänyt tuollaisia kommentteja koskaan ihon alle – totesin vain, että onpa harmi, että suomalainen urheilukulttuuri on edelleen jumissa tässä samassa narratiivissa. Jos urheilija julkisesti kertoo näitä, lynkataankin heti.

Juoksijasta tuntui, että rajoitetulle, kiinnostuneelle joukolle jakaminen olisi mielekkäämpää.

– Ajattelin, että tämä voisi olla keino tietyllä tavalla rajoittaa sitä ja samalla rahoittaa omaa urheilua.

Instagramin tilaajakanavaan vaadittiin 10 000 seuraajaa. Se määrä kilahti Perälällä täyteen keväällä ja hän koki kilpailukauden alun hyväksi raoksi kanavan starttaamiselle.

Kulissien taakse

Veera Perälä juoksi heinäkuussa Saksan Bochumissa universiadien välieriin 800 metrillä.IMAGO/Jan Huebner/ All Over Press

Perälän kanavalla on ollut tarjolla kahden viikon ilmainen kokeilujakso. Siitä eteenpäin hintana on 5,99 euroa kuukaudessa.

800 metrin tämänvuotinen SM-hallimestari ja viimevuotinen Kalevan kisojen pronssimitalisti pyrkii tuottamaan kanavalle sisältöä vähintään viikoittain. Hän haluaa pitää sen mieluummin laadukkaana kuin että tuuttaisi tavaraa mahdollisimman tiuhaan. Kuvat aamupalalautasista hän saattaa lyödä julkiselle tilille.

– Laitan maksumuurien taakse vain sellaisen sisällön, jota en muuten haluaisi jakaa. Eli tosi haavoittuvaisen ja henkilökohtaisen.

Perälä on pyrkinyt kertomaan jokaisesta kilpailusta jotain – hän on tehnyt sekä ennakkoja että jälkianalyysejä.

Tällä viikolla hän kertoi ensimmäisenä tilaajilleen päättävänsä vaikean kautensa viikonloppuna Espoossa käytäviin Kalevan kisoihin.

– Heillä on varmasti ollut koko kesän paras käsitys myös siitä, mitä kulissien takana oikeastaan tapahtuu. Heille tämä päätös ei varmasti tullut yllätyksenä, kun taas minun julkisessa Instagramissani monet saattoivat olla vähän, että aa, okei. Tilaajat ovat olleet koko ajan matkassa mukana.

Enimmäkseen Perälä postaa kanavasisältöä Instagramin tarinaosioon.

– Olen kokenut sen tilaajien kannalta miellyttävimmäksi ja parhaaksi tavaksi tehdä sisältöä. Olen tehnyt reelsejä ja kuvapostauksiakin, mutta tuntuu, että tilaajat eivät näe feed-julkaisuja yhtä helposti sieltä kuin stooreista.

Antanut odotettua enemmän

Tilaajakanavan alkuhetket ovat ilahduttaneet ja miellyttäneet Perälää.

– Se lähti ihan kivasti. Tykkään prosessoida ja saan itsekin paljon irti, kun sanoitan ajatuksia ja tapahtumia.

Juoksija on myös kokenut tilan päivityksilleen turvallisena kuten oli toivonut.

– Some on monesti yksipuolinen paikka tehdä sisältöä, mutta tuolla kun kertoo jotain, saa aina tilaajilta tosi ihanasti viestejä. Tilaajiin on muodostunut erilainen suhde. Tuntuu, että ympärillä on oikeasti sellainen yhteisö, joka tukee ja on kiinnostunut. Kanava on antanut ehkä jopa enemmän kuin osasin odottaa.

Enimmillään tilaajia on ollut Perälän mukaan lähes sata. Tällä hetkellä heitä on joitakin kymmeniä.

– Ilmaisista kokeiluista kaikki eivät ihan aina jää sinne. Kokonaisuudessaan siellä on varmasti käväissyt ainakin sata ihmistä. Tietenkin mitä enemmän siellä on porukkaa, sitä mielekkäämpää ja motivoivampaa sinne on tuottaa sisältöä.

Taloudellista apua uralle?

Pelkkä raha ei Perälälle merkitse, mutta hän on pohtinut, että jos satakin tilaajaa tulisi täyteen, se olisi todella suuri apu kuukausitasolla.

– Olen ajatellut tätä myös sillä lailla, että jos on ihmisiä, jotka haluaisivat tukea uraa, niin pelkästään Instagramissa seuraaminen on näkyvyyden ja kumppanuuksien kannalta tärkeää. Ja jos ihan konkreettisesti haluaa auttaa, totta kai jokainen tilaus tukee minua taloudellisesti. Se kuusi euroa kuussa on kuitenkin suhteellisen pieni summa.

Tilaajien määrän kasvaessa Perälä voisi kenties vähentää muiden sisällöntuontantotöidensä tekoa ja keventää kokonaiskuormitustaan. Suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi Jyväskylän yliopistossa opiskelleella urheilijalla, joka tekee huippuvuosille poikkeuksellisesti myös jänisjuoksuja, on ollut tällä kaudella juuri kuormitushaasteita.

– Pystyisin ehkä oikeasti keskittyä urheilemaan sillä tasolla ja intensiteetillä, mitä minun tavoittelemani tulokset vaativat, eikä tarvitsisi joustaa työnteon tai muun takia.

800 metrin parhaimmillaan viime vuonna 2.03,28:aan painellut juoksija on kertonut hamuavansa tulevaisuudessa kahden minuutin alitusta.

– On kuitenkin raadollinen kombo, että täytyy opiskella ja tehdä töitä ja huipputasolla urheilla samaan aikaan. Eihän se ihannetilanne ole, mutta se on realismia tällä hetkellä.

Perälä painottaa taloudellisen rauhan vaikuttavan positiivisesti kaikkeen tekemiseen.

– Voi mennä kauppaan ja ostaa sellaista terveellistä ja hyvää ruokaa, mitä tekee mieli, eikä tarvitse miettiä liikaa, lähteekö joustamaan.

Ei Onlyfansille ja Tiktokille

Siinä missä Perälä on tällä hetkellä tilaajakanavallaan harvinaisuus, hän pohtii, että kyseiset kanavat saattavat yleistyä urheilijoilla tulevaisuudessa. Juoksija rohkaisee kokeilemaan – leikin voi myös lopettaa, kun haluaa.

100 metrin aitajuoksun Suomen ennätysnainen Lotta Harala kehui Perälän ideaa "superhyväksi" heti verekseltään kesäkuussa.

– Ihan samoja keloja itellä ja oon miettinyt samaa pidempään, saamatta tilaajakanavaa kuitenkaan aikaiseksi. Ihana, että sä teit, tilaan heti, Harala kirjoitti Perälän Instagram-julkaisun kommenttikenttään.

Perälä myhäilee Haralan laittelevan kanavalleen "aina ykkösfanina viestiä".

– Lotan kanssa olen paljon jutellut kanavalla. Tosi paljon ihmiset ovat kysyneet myös, että hetkinen, miten tuo toimii ja miten teet tuota.

– Olen löytänyt tietyllä tavalla uuden tavan tuottaa sisältöä ja rahoittaa urheilua. Kyllä se ihmisiä kiinnostaa. Kysymyksistä päätellen pikkuhiljaa saattaa alkaa tulla muitakin niin sanotusti samalle bisnekselle.

Toistaiseksi maksullisella materiaalilla julkista huomiota on saanut yleisurheilijoista kanadalainen seiväshyppääjä Alysha Newman. Hänen osaltaan on raportoitu luonteeltaan erilaisesta, rohkeammasta sisällöstä, josta Onlyfans erityisesti tunnetaan samalla kun se mahdollistaa myös monenlaisen käytön.

– Onlyfansia en missään nimessä halua tehdä, eikä se sovi minun brändiini. Kaikki kunnia heille, jotka sitä tekevät, mutta itselleni se ei sovi. Sisältöni keskittyy tasan urheiluun, Perälä sanoo.

– En esimerkiksi Tiktokiakaan tee. Olen halunnut pitäytyä eettisistä syistä yhdessä kanavassa, Instagramissa. Äikän opena somen vaarat ovat aika hyvin itselläni hallussa, ja haluan olla mahdollisimman pienessä osassa sitä ongelmaa, mitä someaddiktiot, heikko somelukutaito ja kaikki muu aiheuttaa. Pidän sisällöntuotannosta, mutta en sosiaalisesta mediasta.