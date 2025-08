Loistoajan tykittänyt Nooralotta Neziri kävi syvällä: "Ajattelin, että nolaan itseni"

Nooralotta Neziri juoksi komeasti oman ennätyksensä 12,73 Kalevan kisojen finaalissa. Kaksi vuotta sitten uralla oli todella vaikeaa, ja vielä tähän kauteen lähdettäessäkin porilaisjuoksija kyseenalaisti mahdollisuuksiaan.

Haastattelupisteelle saapui onnellinen urhelija.100 metrin aitojen finaalissa syntyi Nezirin oman ennätyksen lisäksi Tokion MM-kisojen suora tulosraja.

– Ihan utopistinen olo. Nyt se ennätys on 12,73, eikä 12,74. Sadasosat oli kerrankin minun puolellani. Kyllä tässä on nyt aika paljon sulattelemista, Neziri sanoi silmät suurina.

Finaalissa toiseksi juossut Neziri joutui odottamaan aikaansa pitkään maaliintulon jälkeen.

– Tuntui, että se kesti ikuisuuden. Kun näin Lotan (Harala) ajan, ajattelin, että jos ei nyt mene alle 12,80, on ihme. Mutta sitten kun siihen pamahti 12,73, menivät sadasosat kerrankin kotiin päin. Nyt ei ainakaan voi kukaan sanoa, että minua ei voisi lähettää MM-kisoihin, Neziri sanoi nauraen.

Nooralotta Neziri iloitsi oman ennätyksensä lisäksi MM-rajan rikkomisesta.Tomi Natri /All Over Press

Nezirin tämä kausi on ollut huikea. Leppävaarassa tärähti oma ennätys ja aikaisemminkin porilainen on kutitellut koko uransa parhaita aikoja. 13 sekuntia on alittunut tällä kaudella nyt yli kymmenen kertaa. Ennen tätä vuotta edellinen 13 sekunnin alitus tapahtui vuonna 2021. Tulokset eivät ole tulleet itsestään ja usko on ollut koetuksella – vielä tähän kauteen lähdettäessäkin.

– Rehellisesti sanottuna vielä syksyllä ajattelin, että tästä ei välttämättä tule mitään. Kamala sanoa, mutta ajattelin, että nolaanko itseni. Sitten kuitenkin päädyin siihen, että se ei ole itsensä nolaamista, että yrittää loppuun asti, Neziri paljastaa.

Vaikka usko horjuikin, luotto omaan tekemiseen toi tulosta. Neziri on puhunut 12,7-alkuisesta ajasta pitkään. Epäilijöitä on ollut, mutta nyt hän todisti heille sekä itselleen, että pystyy aitomaan entistä kovemmalla tasolla.

– Varmaan 15-vuotiaana ajattelin, että olen törkeän kova aituri. Mutta 12,80 ei ole vielä ollut minun mittapuullani se, mitä ajattelisin kovasta aiturista. Nyt ollaan jo lähellä, Neziri sanoo.

Uusi ennätys ja parannus uudelle kymmenysluvulle antaa lisäpotkua loppukaudelle. Merkitys on kuitenkin vielä isompi, kun Neziri muistelee viime vuosia, ja kuinka hankalaa tekeminen on ollut.

– Todennäköisyydet oli suuremmat, että juoksen yli 13 sekunnin aikoja, koska hallikauden perusteellakaan ei näyttänyt siltä, että kesästä tulee näin hyvä.

Neziri aikoo nyt nauttia tästä hetkestä, mutta uusi tähtäin on jo asetettu.

– Nyt täytyy vain tehdä kaikkensa, että on Tokiossa meenisi vielä uudelle kymmenysluvulle. Sitten siellä voisi kilpailla ihan todella hyvillä sijoituksilla.