Olivatko Trumpin aborttikommentit isku demokraattien palleaan? "Kyllähän he osaavat erittäin hyvin laskea"

Arizonan otti käyttöön vuoden 1864 lain, joka kieltää abortit kaikissa muissa tilanteissa, paitsi jos äidin henki on vaarassa. Erittäin tiukan lain lisäksi yhdysvaltalaisia yllättivät republikaanien presidenttiehdokkaaksi todennäköisesti nousevan Donald Trumpin kommentit.

Trump nimittäin asettuikin kritisoimaan Arizonan päätöstä ja sanoi sen menneen liian pitkälle.

Abortti ja muut lisääntymisoikeudelliset kysymykset ovat nousseet yhdeksi Yhdysvaltojen vaalien ykkösteemaksi. Karkeasti jaettuna demokraatit ovat olleet aborttiasioissa enemmän naisten oman päätäntävallan puolella, kun taas republikaanit ovat vaatineet tiukennuksia syntymättömien lasten puolustamisen nimissä.

Joidenkin osavaltioiden tiukat kannat ovat saaneet kuitenkin osan äänestäjistä takajaloilleen. Se on tähän asti ollut eduksi demokraateille ja heidän tulevalle ehdokkaalleen Joe Bidenille.

Ovatko Trumpin kommentit siis kuvaannollinen isku demokraattien palleaan?

– Kyllähän Trump ja hänen taustajoukkonsa osaavat erittäin hyvin laskea, että tämä asia ensinnäkin mobilisoi naisia, mobilisoi progressiivisia – se mobilisoi paljon sellaisia ryhmiä, jotka ei välttämättä muuten olisi tästä kaksinkamppailusta olleet kauhean innoissaan, sanoo valtio-opin maisteri, politiikkakonkari Kaisa Vatanen Ex on Next -vaaliväittelyssä.

– Hän yrittää nyt hakea maltillista republikaaniporukkaa ja erityisesti naisia takaisin omalle puolelleen.

Onko kyse perustuslaista vai poliittisesta agendasta?

Liittovaltion korkein oikeus kumosi vuonna 2022 aiemman päätöksensä, joka oli turvannut aborttioikeuden liittovaltion tasolla. Nyt osavaltiot saavat jälleen säätää aborttilaeistaan itse.

Trump on pyrkinyt ottamaan kuohuttaneesta ratkaisusta kunnian, sillä presidenttikaudellaan hän ehti nimittää kolme tuomaria päätöksen tehneeseen liittovaltion korkeimpaan oikeuteen.

Yhdysvaltain historian dosentti Markku Ruotsilan mielestä kyse on paluusta perustuslakiin ja siitä, että sen mukaan aborttilainsäädäntö kuuluu osavaltioille, ei liittovaltiolle.

– On osavaltioita kuten New York tai Kalifornia, joissa abortti tulee aina säilymään laillisena. Sille ei kukaan pysty tekemään mitään, koska siellä on enemmistön mielipide sellainen kuin se on, Ruotsila sanoo.

– Mutta suurin osa Yhdysvaltoja osavaltiotason päätöksissä kieltää ja on jo kieltänyt joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi abortin, koska ne paikalliset ihmiset haluavat sitä.

Vatasen mielestä kyseessä on monimutkaisempi poliittinen taisto.

Republikaanit ovat ehdottaneet, että abortit voitaisiin rajoittaa 15. raskausviikkoon koko Yhdysvalloissa. Trump on ilmaissut tukensa kiellolle, joka sekin olisi siis liittovaltiotasoinen. Korkein oikeus aikoo päättää myös aborttipillerien käytön rajoituksista ensi kesänä.

– Kumpikin puoli haluaisi jonkinlaisen liittovaltiotason lainsäädännön, mutta niin kauan, kun se ei ole itseä miellyttävä, se halutaan viedä johonkin muualle, Vatanen kuvailee.

– Kun tällaisissa perusoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä sekoitetaan liittovaltio- ja osavaltiotason päätöksentekoa, niin ihmisten asuinpaikkaan perustuva yhdenvertaisuus rikkoutuu niin peruuttamattomalla tavalla. Se tekee tästä ison poliittisen teeman väistämättä.

