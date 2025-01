Suora lähetys kello 13.15: Johtaako Trump maansa uuteen nousuun vai sekasortoon?

Viimeisessä Ex on Next -jaksossa keskustellaan siitä, johtaako Trump Yhdysvallat kohti uutta aikaa vai sekasortoa.

Ovatko Donald Trumpin suunnitelmat edistyksellisiä, uhkarohkeita vai vaarallisia? Kuinka suuria mullistuksia on tiedossa ja keitä ne palvelevat?

Näitä asioista väitellään viimeisessä Jenkkivaalit 2024: Ex on Next -väittelyohjelmassa Markus Leikolan johdolla maanantaina 20. tammikuuta kello 13.15 Trumpin virkaanastujaispäivänä.

Ohjelman vakiovieraina väittelevät republikaanien kehänurkkauksessa Yhdysvaltain historian dosentti Markku Ruotsila ja demokraattien puolelta valtio-opin maisteri, politiikkakonkari Kaisa Vatanen.