Oikeus aborttiin jakaa kantoja Yhdysvalloissa: "Tämä on vaarallista ja ihmiset ovat vihaisia"

Sen jälkeen ainakin 19 osavaltiota on ottanut käyttöön abortin kieltäviä tai sitä voimakkaasti rajoittavia lakeja. Pyrkimystä samaan suuntaan arvioidaan olevan noin puolessa Yhdysvaltain kaikkiaan 50 osavaltiosta.

Tilanne on kaksijakoinen: siinä missä jotkut osavaltiot, kuten Alabama tai Missouri, ovat kieltäneet abortin käytännössä täysin myös insestin tai raiskauksen uhreilta, saattaa raskaudenkeskeytys olla rajan takana naapuriosavaltiossa täysin laillista.

Vajaassa parissakymmenessä osavaltiossa, kuten esimerkiksi Kaliforniassa ja Illinoisissa, on itse asiassa edetty rajoitusten kannalta päinvastaiseen suuntaan. Näissä osavaltioissa on säädetty uusia lakeja, jotka parantavat sekä aborttia hakevan naisen asemaa että hänelle raskaudenkeskeytyksen tekevän klinikan suojelua.

Toisaalta kyse on myös määritelmistä: jos abortti on sallittu esimerkiksi vain kuuden ensimmäisen raskausviikon aikana, jolloin suurin osa naisista ei edes tiedä olevansa raskaana, on ehkä totuudenmukaisempaa sanoa abortin olevan täysin kielletty.