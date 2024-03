Trump haluaa rajoittaa abortteja liittovaltion tasolla – aihe nousemassa vaalien keskiöön

Yhdysvalloissa republikaanien todennäköinen presidenttiehdokas, ex-presidentti Donald Trump on ottanut kantaa aborttioikeuteen Fox-kanavalla. Trumpin mukaan hän kannattaa aborttioikeuden rajaamista, kun raskaudesta on kulunut tietty määrä viikkoja. Hän ei tarkentanut, mikä tämä viikkomäärä on.