Sisäpiirilähteet NY Timesille: Trump tukee aborttioikeuden rajoittamista 16 viikkoon

Kielto ei koskisi raskauksia, jotka ovat saaneet alkunsa insestistä tai raiskauksesta. Abortti sallittaisiin myös tapauksissa, jossa kantajan henki on vaarassa.

Trump on kuitenkin puhunut sisäpiirilleen, että hän haluaa odottaa republikaanien esivaalien päättymistä ennen kantansa julkistamista, jottei hän vieraannuta puolueen arvokonservatiivisia äänestäjiä.

Lehden lähteet kertovat, että Trump on mieltynyt 16 viikkoon, koska se on tasaluku.

– Tiedättekö, mitä pidän (numerosta) 16? Se on tasaluku. Se on neljä kuukautta, entinen presidentti sanoi.

Aborttioikeudesta kuuma aihe vaaleissa

Bidenin hallinto on asemoinut itseään aborttioikeuden puolustajaksi.

Sen jälkeen hän on nähnyt aborttikysymyksen olleen monien republikaanien häviämien kongressivaalien taustalla.

Osa republikaaneista on ajanut valtakunnallista 15 viikon rajoitusta abortteihin, mutta se tuntuu New York Timesin mukaan pohjautuvan ei niinkään tieteeseen vaan tunteeseen. Luku on lehden mukaan sellainen, jonka republikaanit uskovat sopivan äänestäjien mielenmaisemiin.