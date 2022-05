Aborttioikeus uhkaa halkaista Yhdysvallat kahtia – korkeimman oikeuden päätöstä kansakunnan kohtalonkysymyksestä odotetaan ensi kuussa

Kahtia jakautunut kansakunta

Yhdysvallat jakautuu lähes välittömästi kahteen leiriin aborttikysymyksessä, jos Roe vastaan Wade kumotaan maan korkeimmassa oikeudessa. New York Timesin mukaan yhteensä 13 osavaltiolla on aborttikiellosta säädettynä valmiit "liipaisinlait", jotka astuvat voimaan joko heti tai nopealla aikataululla korkeimman oikeuden kumotessa päätöksen. Esimerkiksi republikaanien vankasti hallitsemissa Kentuckyssa, Louisianassa, Oklahomassa ja Etelä-Dakotassa aborttikielto astuisi voimaan saman tien.

Lisäksi viidellä osavaltiolla on yhä lakikirjoissaan aborttikielto, joka on vanhempaa perua kuin vuoden 1973 päätös ja voidaan ottaa jälleen käyttöön. Kaikkiaan New York Timesin arvion mukaan aborttioikeus voi kadota kokonaan tai rajoittua tiukasti jopa 28 osavaltiossa kuluvan vuoden aikana. Aborttioikeus säilyisi varmuudella tai laajenisi vain 22 osavaltiossa.

Aborttia tarvitsevien naisten pitäisi siis jatkossa vähintäänkin matkustaa toiseen osavaltioon toimenpidettä varten, jos he asuvat konservatiivisessa osavaltiossa. Joillekin konservatiiviosavaltioiden liberaaliasukkaille voi olla edessä muutto. Asuinpaikan vaihtamismahdollisuus on kuitenkin luksusta, johon monella ei ole varaa.

Tuomari: "Aborttioikeus ei ole syvästi juurtunut kansakunnan historiaan"

Aborttioikeuden kumoavan mietinnön kirjoittaja on korkeimman oikeuden tuomari Samuel Alito, jota pidetään tuomioistuimen konservatiivisimpiin kuuluvana. Aliton katsotaan edustavan "originalismia" eli oppisuuntaa, jonka mukaan perustuslakia tulkittaessa on aina pyrittävä mahdollisimman lähelle kirjoittajien tarkoitusta. Tähän pysyvyyteen Alito myös vetoaa tuoreessa mietinnössä. Koska aborttia ei mainita perustuslaissa, sen säätely ei tuomarin mukaan kuulu liittovaltiolle.

Abortin kansallinen täyskielto konservatiivien haaveena

Yleinen mielipide ei kasaudu ääripäihin

Vuotajana arvokonservatiivi, uskoo tutkija

– On mahdollista, että vuoto sinetöi konservatiivituomarien leirin, eli he eivät kehtaa enää sitä lieventää. Olen miettinyt asiaa siltä kannalta, että mitä hyötyä (vuodosta) voi olla. Pidän epätodennäköisenä, että vuotaja olisi liberaali, koska perustelut sille ovat niin naiiveja, Annala sanoo.

Aborttioikeutta ei koskaan saatu kirjattua liittovaltion lakiin

Yhdysvaltain nykypolitiikassa aborttilainsäädännön aikaansaanti on kaukainen haave, sillä edes yksinkertaisten lakipakettien läpivienti kongressista on työn ja tuskan takana. Demokraattien hiuksenhienon enemmistön on ollut vaikea saada uudistuksia läpi, sillä ne vaativat vähintäänkin kaikkien oman puolueen edustajien tuen. Republikaanien leiristä tukijoita demokraattien lakiehdotuksille on nykyisin lähes mahdotonta saada.