MTV Alabamassa, jossa alkiokin on lapsi ja naiset ovat kauhuissaan: "Jos jotain tapahtuu alkioille, emme tiedä syytetäänkö meitä taposta"

Alabamalainen Kristia Rumbley on saanut nuorimmat lapsensa koeputkihedelmöityksen avulla. Perheellä on vielä kolme jäädytettyä alkiota klinikan säilössä, mutta Alabaman korkein oikeus antoi alkioille lapsen oikeudet.

Lisää konservatiivisia lakihanketta vireillä

Niin sanottuja sikiön oikeudet -lakihankkeita on vireillä muun muassa Floridassa, Kansasissa, Iowassa, Coloradossa ja Etelä-Carolinassa ja mikäli ne menevät läpi, sillä on laajoja vaikutuksia lapsettomuushoitoihin. Koeputkihedelmöityksessä munasolut hedelmöitetään laboratoriossa kohdun ulkopuolella.

Naisten asema epävarma

– He antoivat immuniteetin klinikoille mahdollisilta syytteiltä, mutta se on lyhytnäköinen ratkaisu, pelkkä laastari. He eivät puuttuneet pääongelmaan, mikä on kutsua alkioita lapsiksi. Tästä tulee laaja kysymys vaaleissa. Abortista ihmisille on jo muodostunut selvä mielipide viimeisen 50 vuoden aikana, mutta koskaan ennen alkiota ei ole kutsuttu lapseksi, sanoo naistenlääkäri Anne Marie Reidy MTV Uutisille.