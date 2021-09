Trumpin perintö USA:ssa roihuavan aborttitaistelun ytimessä: "Vastustajat ovat odottaneet tätä hetkeä kymmeniä vuosia"

Lain onkin käytännössä tulkittu kieltävän lähes kaikki abortit. Liittovaltion hallitus ei pykälää hyvällä katso, vaan on haastanut Texasin osavaltion oikeuteen .

– Trumpilla oli mahdollisuus nimittää korkeimpaan oikeuteen kolme tuomaria, mikä on poikkeuksellista. Se keikautti korkeimman oikeiden arvotasapainon. Pitkään arvoliberaalit olivat enemmistössä, sitten oli puolet ja puolet. Nyt on selvästi arvokonservatiivit enemmistössä, Annala toteaa.

– Lisäksi ajateltiin, että liberaalit arvot voittavat joka tapauksessa. Ei käyty äänestämässä Clintonia vain sen takia, että (tuleva presidentti) muuttaa tuomarit. Tätä on moni syvästi katunut, Annala sanoo.

– Nyt he näkevät, että ei voi ajatella niin, että kehitys menee vääjäämättä arvoliberaalimpaan suuntaan, vaan voi mennä myös toiseen suuntaan, Annala jatkaa.

”Aikamoinen aborttialue syntyisi”

Helsingin yliopiston yliopistonlehtorin Rani-Henrik Anderssonin mukaan aborttioikeuden haastaminen ei sinällään ole poikkeuksellista. Näin on säännöllisin väliajoin tehty ennenkin. Nykytilanteesta tekee erityisen korkeimman oikeuden henkilöstö.

Vaikka abortti on ollut kaikissa osavaltioissa sallittu viime vuosikymmenet, niin käytännöissä on ollut merkittäviä eroja. Konservatiivisissa osavaltioissa aborttioikeutta on kampitettu erilaisin keinoin jo pitkään.