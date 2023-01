Pöllöraati povaa Petteri Orpolle kauhunkuukausia, Purran kisakunnolle kehuja

– Tämä on vähän tällainen comeback-keikka, MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki veisteli.

Jytkylle etsittävä korvaaja

– (Perussuomalaisten puheenjohtajan) Riikka Purran pitää keksiä joku uusi nimi. Jytky se ei voi olla, se kalskahtaa (Timo) Soinilta liikaa. Joku uusi nimi täytyy keksiä, mutta joku sellainen (jytky) sieltä on tulossa, pinnan alla porisee, Kärki ennakoi.

– Silloin kun Purra astui ruoriin (Jussi) Halla-ahon jälkeen, epäiltiin, että hän ei pysty pitämään puolueen kannatusta korkealla, mutta sieltä se on tasaisesti noussut, MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen huomautti.

– Hän on parantanut hurjasti esiintymistä, hän on läsnä, ei uhriudu, media ei ole hänelle vihollinen ja hän on aika hyvällä fiiliksellä, Kärki sanoo.