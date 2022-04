Oletko unohtanut vanhan pankkitilisi? Näin saat siellä makaavat rahat itsellesi

Moni meistä on saanut ensimmäisen pankkitilinsä ennen kuin itse ymmärsi mitään lompakon sisäisestä maailmasta. Monille lapsille ovat kummit tai mummit avanneet pankkitilin, jonka käyttö on myöhemmin saattanut jäädä vähemmälle. Selvitimme, mitä vanhalle, käyttämättömälle tilille tapahtuu!

Osuuspankki: Vanhoja tilejä lopetetaan keskitetysti

Eri pankkien käytännöissä on eroja. Vanhoja tilejä lopetetaan Osuuspankissa keskitetysti, mikäli tili on ollut käyttämättä eikä siellä ole tilitapahtumia yli kymmeneen vuoteen.

– Kyllä tilikannassa on jonkin verran aika vanhojakin tilejä. Vanhimmat tiedossa olevat on avattu useita vuosikymmeniä sitten, kertoo OP Ryhmän tileistä ja päivittäisasioinnista vastaava johtaja Noora Heikkinen .

– Asiakkaalle lähetetään tieto, että tili on ollut käyttämättömänä, ja jos hän tarvitsee tiliä vielä, hän on meihin yhteydessä. Tilin voi pitää voimassa, jos haluaa, Heikkinen sanoo.

Aktia: "1826 avattiin tili numero yksi, mutta sillä tilinumerolla olevaa tiliä ei enää ole"

– Aktiallahan on historiaa kohta 200 vuotta. Vanhoja tilejä kyllä on. Tilinumerokäytännöthän ovat teknisesti muuttuneet matkan varrella, samoin tilityypit. 1826 avattiin tili numero yksi, mutta sillä tilinumerolla olevaa tiliä ei enää ole, Taimitarha sanoo.

– Jossakin vaiheessa, kun kymmenen vuotta on mennyt, tilit niin sanotusti passivoidaan: kyseinen tili lopetetaan, ja varat siirretään keräilytilille, jossa ne on korvamerkattu kyseiselle asiakkaalle. Eli jos hän löytää jossakin vaiheessa papereita kyseisen tilin olemassaolosta, hän saa varat vielä itselleen. Pankki ei niitä vie, Taimitarha sanoo.

Tiliehdoissa todetaan, että on asiakkaan vastuulla ylläpitää yhteystietonsa pankissa. Tämä on tärkeä asia. Taimitarha muistuttaa.

– On sellaisiakin tilanteita, että henkilö voi kieltää osoitetietojensa välityksen muuton yhteydessä, jolloin on täysin hänen vastuullaan, että pankki saa tiedon siitä, mihin osoitteeseen postia voi lähettää. On kuitenkin myös kuolinpesiä, tai voi olla vanha, passiviinen yritys tai yhdistys, jonka arkistosta löytyykin viite siitä, että vanha tili on olemassa, Taimitarha sanoo.