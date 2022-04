Löytyikö piirongin laatikosta vanha pankkikirja? Älä hävitä – tähän tarvitset sitä vielä

Mikä on pankkikirja?

Pankkikirja on paperinen kirja, jossa esimerkiksi pidetään kirjaa tilitapahtumista. Pankkikirjan avulla on aiemmin asioitu pankissa esimerkiksi nostamassa rahaa.

Jos kotoa kuitenkin löytyisi siivotessa vanha pankkikirja, kannattaa suunnata pankkiin. Eri pankkien käytännöissä on eroja.

Säästökirja pitäisi palauttaa tai kuolettaa

Esimerkiksi Osuuspankissa vanhoihin säästötileihin on ollut liitettynä pahvikantinen, vanha säästökirja. Jos se on kadonnut, vanhan tilin tyhjentäminen tai sulkeminen vie hieman pidempään.

– Säästökirja pitäisi palauttaa pankkiin varojen saamiseksi, koska säästötiliin liitetty säästökirja on arvopaperi ja kyseisen tilin käyttöväline. Se myös osoittaa varojen määrän. Jos käy niin, että säästökirja on kadonnut, se pitää kuolettaa ennen tilin lopettamista, kertoo OP Ryhmän tileistä ja päivittäisasioinnista vastaava johtaja Noora Heikkinen sanoo.

Nordea: "Voimme tehdä sitoumuksen, mikäli vastakirja myöhemmin löytyy"

Jos vanhaan tiliin on ollut olemassa paperinen vastakirja, se on hyvä olla olemassa, kertoo myös Nordean kehitysjohtaja Jonna Pesonen. Kirja voidaan kuolettaa, mikäli se on hävinnyt.