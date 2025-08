Todella moni unohtaa ensi viikolla erääntyvän veron

Monilta maksaminen yksinkertaisesti unohtuu. Maksamiseen voi tarvittaessa hakea maksujärjestelyjä.

Keskiviikkona merkittävällä osalla suomalaisista erääntyy maksettavaksi vero, jonka moni maksaa vahingossa myöhässä.

– Kiinteistöveron maksaminen hiukan myöhässä on melko yleistä. Sitä maksetaan myöhässä useammin kuin muita veroja, ja syynä on useimmiten inhimillinen unohdus, Verohallinnon ylitarkastaja Juha Villman kertoo.

Kiinteistövero erääntyy 1,9 miljoonalta asiakkaalta keskiviikkona elokuun 6. päivä.

Yhteensä kiinteistöveron maksajia on Suomessa noin 2,2 miljoonaa ja kiinteistöveroa määrättiin tänä vuonna maksettavaksi noin 2,4 miljardia euroa.

Ulkomailla asuville Suomessa kiinteistöjä omistaville on määrätty kiinteistöveroa tänä vuonna yhteensä noin 15 miljoonaa euroa.

– Luku on samaa luokkaa kuin viime vuonna mutta noussut hiukan vuodesta 2021, jolloin se oli 11,5 miljoonaa, Villman sanoo.

Keskimääräinen kiinteistövero on Villmanin mukaan henkilöasiakkailla noin 340 euroa ja osakeyhtiöillä 14 600 euroa vuodessa.

Kun kiinteistövero on vähintään 170 euroa, verolle tulee automaattisesti kaksi maksuerää, joiden eräpäivien välissä on noin kaksi kuukautta. Kiinteistövero on mahdollista maksaa myös kerralla.

Moni saa muistutusviestin

Jos kiinteistöveroa ei maksa ajoissa, sille lähtee kertymään viivästyskorkoa. Viivästyskorko on 11,5 prosenttia ja juokseva.

Maksettavan kiinteistöveron ja sille kertyneen koron määrän voi käydä katsomassa Omaverosta, Villman neuvoo.

Jos vero on jäänyt maksamatta, siitä lähtee maksumuistutus.

Esimerkiksi viime elokuussa erääntyneistä kiinteistöveroista lähetettiin maksumuistutus 225 000 asiakkaalle, useammalle kuin joka kymmenennelle. Viime vuosina määrä on ollut melko vakaa ja vajaan neljännesmiljoonan paikkeilla.

Monilta veron maksaminen yksinkertaisesti unohtuu, sillä verotuspäätöksen ja kiinteistöveron eräpäivän väliin jää kohtalaisen pitkä aika.

– Veropäätös tulee yleensä maaliskuussa. E-lasku on yleistynyt paljon, ja se on ollut apuna muistuttamassa maksuista, Villman kertoo.

Mikäli asiakas ei maksa kiinteistöveroa ensimmäisen muistutuksen jälkeen, tämä saa toisen huomautuksen ja ilmoituksen ulosottoon siirrosta. Kolmannen huomautuksen jälkeen vero lähetetään ulosottoon.

Yhteensä ulosotossa on kiinteistöveroja vähän yli 14 miljoonan euron arvosta, ja ne koskevat reilua 14 000 asiakasta. Luvussa on mukana useiden vuosien veroja.

Maksujärjestelyjen määrä kasvoi

Jos asiakkaan taloudellinen tilanne näyttää heikolta, on mahdollista sopia maksujärjestelystä kiinteistöveroon. Näin veroa voi maksaa pienemmissä erissä pidemmän ajan aikana.

Villman neuvoo olemaan Verohallintoon yhteydessä matalalla kynnyksellä ja mieluummin pikemmin kuin myöhemmin, jos tarvetta maksujärjestelylle tulee. Maksujärjestelyjä voi hakea Omaverossa.

Viime vuonna maksujärjestelyiden määrä kasvoi jonkin verran edellisvuosiin verrattuna. Maksujärjestelyjä tehtiin 17 500 asiakkaalle 25 miljoonan euron arvosta, eli kyseessä on hyvin pieni osuus kaikista kiinteistöverovelvollisista.

Villmanin mukaan Verohallinto ei ole tilastoinut, millä alueilla tai millaisiin kiinteistöihin haettaisiin eniten maksujärjestelyjä.