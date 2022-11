Kirjailijalta huvittava paljastus kuningatar Elisabetin corgeista – koirat oppivat tunnistamaan yhdestä asiasta, milloin emäntä oli töissä

The Corgi and the Queen -kirjan kynäillyt kirjailija Caroline Perry kertoo People-lehdelle antamassaan haastattelussa, että kuningattaren corgit olisivat oppineet tunnistamaan, milloin heidän emäntänsä oli töissä ja milloin vapaalla. Tämän tunnistaminen tapahtui Perryn mukaan nimenomaan siitä, mitä kuningattarella milloinkin oli päässään.