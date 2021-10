Oletko ostanut sian säkissä ja joutunut katumaan? Suomalaisfirma paljasti, kuinka paljon netissä tehtyjä vaihtoautokauppoja perutaan

– Auto on verkkotilaustuote siinä missä mikä tahansa muukin. Toki verkkotilaamisen on oltava aidosti kätevää ja kauppaehtojen tilaajalle turvalliset, jotta ihmiset innostuvat verkkokaupan eduista autojenkin osalta, Beelyn myyntijohtaja Veli-Pekka Voutilainen kertoo yrityksen lähettämässä tiedotteessa.

Jos auto on ostettu netistä, on kuluttajalla 14 vuorokautta aikaa perua kauppa, eikä mitään perusteita vaadita. Kuluttajariitalautakunta otti hiljattain kantaa siihen, mikä on sopiva autoon kertyvä kilometrimäärä tämän kahden viikon perumisikkunan aikana.