Uuden auton ostaja perui kaupat 400 kilometrin ajon jälkeen – mitä kävi auton arvolle? Kuluttajariitalautakunnan linjaus voi hämmästyttää

Valtaosassa etämyyntikaupoista on 14 päivän peruuttamisoikeus, minkä kuluessa kuluttaja saa perua kaupan ilman erityistä syytä, vaikka tavaraa olisikin jo kokeiltu. Näin saa toimia jopa auton kohdalla. Kuluttajariitalautakunta on linjannut, miten arvonalenema lasketaan, jos autolla on peruuttamisikkunan aikana ajettu enemmän kuin kohtuulliseksi katsottu määrä koeajoa.