Korotukset vaihtelevat suuruudeltaan 50 eurosta 250 euroon.

Sisäministeriö on antanut uuden asetuksen Maahanmuuttoviraston maksuista. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta ja on voimassa vuoden 2026 loppuun.

Oleskelulupahakemusten käsittelymaksuja korotetaan, jotta ne vastaavat paremmin käsittelyn virastolle aiheuttamia kustannuksia, ministeriön tiedotteessa sanotaan. Korotukset vaihtelevat suuruudeltaan 50 eurosta 250 euroon.

Esimerkiksi pysyvää oleskelulupaa koskevan sähköisen hakemuksen käsittely maksaa jatkossa 380 euroa (ennen 240 euroa) ja paperisen hakemuksen käsittely 600 euroa (ennen 350 euroa).

Sähköisten hakemusten käsittelymaksut ovat edelleen pienempiä kuin paperisten, koska sähköisten hakemusten käsittely on virastolle edullisempaa, tiedotteessa selitetään.

Kaikista alaikäisiä koskevista hakemuksista sekä ensimmäisistä oleskelulupahakemuksista peritään yhä käsittelykustannuksia alempi maksu. Tästä poikkeuksena ovat työntekijän, kasvuyrittäjän, yrittäjän ja opiskelijan ensimmäinen oleskelulupahakemus.

Myös näitä maksuja korotetaan kuitenkin lähemmäksi kustannusvastaavuutta. Esimerkiksi täysi-ikäisen ensimmäistä oleskelulupaa koskevan sähköisen hakemuksen käsittely maksaa jatkossa 750 euroa (ennen 530 euroa) ja paperisen hakemuksen käsittely 800 euroa (ennen 580 euroa).

Kansainvälisen suojelun hakeminen on jatkossakin maksutonta. Sen sijaan kansainväliseen suojeluun perustuvan jatkolupahakemuksen käsittelymaksu on 53 euroa.

Tämä syynä

Maksuja korotetaan, koska lähes kaikkien hakemusten käsittelykustannukset ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna, ministeriön tiedotteessa sanotaan.

Merkittävin syy kustannusten kasvuun on oleskelulupahakemusten määrän lasku, joka johtuu Suomen yleisestä taloustilanteesta. Lisäksi lakimuutokset ovat lisänneet työmäärää hakemusten käsittelyssä.

Lain mukaan julkisoikeudellisista suoritteista perittävien maksujen on lähtökohtaisesti vastattava suoritteista aiheutuvia kustannuksia.