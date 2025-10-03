Migri hyväksyy asiakirjat silloin, kun niiden myöntäjänä on palestiinalaishallinto.

Maahanmuuttovirasto (Migri) on päättänyt hyväksyä palestiinalaisten matkustusasiakirjat oleskelulupahakemuksissa, kertoo Migri tiedotteessaan.

Migri hyväksyy asiakirjat silloin, kun niiden myöntäjänä on palestiinalaishallinto. Gazassa äärijärjestö Hamasin myöntämiä passeja ei jatkossakaan hyväksytä kansallisiksi matkustusasiakirjoiksi.

Migri ei ulkomaalaislain muutoksen jälkeen ole hyväksynyt Palestiinan passia henkilöllisyyden todistamiseksi, sillä Suomi ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota. Syyskuun alussa virasto kertoi, että se tarkastelee linjaustaan uudelleen.