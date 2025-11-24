Hakemusmäärän laskua selittänee muun muassa hidas talouskasvu.
Ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin tammi–lokakuussa lähes kolmannes vähemmän kuin viime vuonna samalla aikavälillä. Asiasta kertoi Maahanmuuttovirasto maanantaina.
Tammi–lokakuussa ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin noin 9 600. Virasto arvioi kuluvan vuoden hakemusmäärän jäävän 11 000 hakemukseen.
Viime vuonna ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin noin 15 000. Ensi vuoden määräksi arvioidaan 11 000–13 000.
– Arviomme mukaan ensimmäisten työperusteisten oleskelulupahakemusten määrä pysyy nykyisellä tasollaan vielä ensi vuonna. Vaikka talous kääntyisi kasvuun, työmarkkinat reagoivat siihen viipeellä ja ulkomaisen työvoiman kysyntä elpyy tyypillisesti kotimaista hitaammin, tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä arvioi tiedotteessa.
Opiskelijoita ja turvapaikanhakijoita myös vähemmän
Tammi–lokakuussa opiskelijat jättivät noin 11 800 hakemusta, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Koko viime vuoden aikana opiskelijoiden ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia jätettiin ennätysmäärä, eli yli 14 100.