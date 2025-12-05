Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on ollut kohujen keskellä viime aikoina, tällä kertaa Brysselissä.
Kohujen keskellä viime aikoina olleen Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluu työmatkalta Brysselistä Suomeen on keskeytynyt. Ilta-Sanomien saamien kuvien perusteella Lehtonen oli Brysselin lentokentällä poliisien ympäröimänä.
Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas sanoo MTV Uutisille, että hän ei tiedä miksi Lehtosen paluumatka on keskeytynyt.
Lue myös: Kelan pääjohtaja Lasse Lehtosen paluu työmatkalta Brysselistä keskeytyi
Kiukas sanoo kuulleensa asiasta ensimmäisen kerran virkamieslähteestä.
Kiukas sanoo MTV Uutisille tietävänsä, että Kelasta on oltu yhteydessä Suomen suurlähetystöön Brysselissä asian selvittämiseksi. Kela on ilmoittanut selvittävänsä asiaa myös itse.
Kiukkaan mukaan Kelan hallitus ja valtuutetut ovat saaneet tiedon pääjohtaja Lehtosen paluumatkan keskeytymisestä.
– Pidän luontevana, että tätä käsitellään samassa yhteydessä kuin (Kelan) hallituksen teettämää johtamisselvitystä ja sen johtopäätöksiä käydään läpi, sanoo Kiukas MTV Uutisille.