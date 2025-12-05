– Pidän luontevana, että tätä käsitellään samassa yhteydessä kuin (Kelan) hallituksen teettämää johtamisselvitystä ja sen johtopäätöksiä käydään läpi, sanoo Kiukas MTV Uutisille.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas sanoo MTV Uutisille, että hän ei tiedä miksi Lehtosen paluumatka on keskeytynyt.

Kiukas sanoo MTV Uutisille, että hän on yrittänyt selvittää asiaa Lehtoselta tänään, mutta ei ole onnistunut. Hän kertoo olleensa yhteydessä Lehtosen kanssa viimeksi alkuviikosta.