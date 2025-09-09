Supo muokkasi tekstiä väestönvaihtoteorian ja terrorismin yhteydestä

Suojelupoliisi muokkasi määrittelyään väestönvaihtoteorian yhteydestä terrorismiin. Syynä on viime aikoina käyty rasismikeskustelu, kertoo Yle.

Suojelupoliisi on 1. syyskuuta muuttanut verkkosivuiltaan löytyvää, äärioikeistolaista väestönvaihtoteoriaa koskevaa tekstiään. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Kun sivuston muokkaushistoriaa tarkastelee, muutos käy ilmi. Aiemmin elokuussa äärioikeistolaista ideologiaa terrorismin näkökulmasta käsittelevällä sivulla luki, että "etnonationalismi ja väestönvaihtoteoria ovat olleet olennainen äärioikeistolaisen väkivallan oikeuttamisen peruste viime vuosina.”

Nyt syyskuun puolella siellä lukee, että "osa maailmalla tapahtuneiden terrori-iskujen tekijöistä on perustellut toimintaansa väestövaihtoteorialla".

Aiemmassa versiossa etnonationalismin ja väestönvaihtoteorian yhteydestä terrorismiin annettiin esimerkki. Viittaus Uuden-Seelannin Christchurchissa vuonna 2019 tapahtuneisiin moskeijaiskuihin on nyt poistettu.

Supo: Tekstiä haluttin päivittää

Suojelupoliisin viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Milla Meretniemi kommentoi Ylelle, että tekstiä päädyttiin päivittämään aiemmin käydyn poliittisten keskustelun myötä. 

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja kohahdutti luonnehtimalla maahanmuuttajia heikkolaatuisiksi ja sanomalla väestönvaihtoteorian olevan totta.

Supon näkemys väestönvaihtoteoriasta ei ole muuttunut vaan he tarkastelevat toimintaa, jossa väestönvaihtoteoriaa käytetään äärioikeistolaisessa terroristisessa ajattelussa. Mitä esimerkin poistoon tulee, pidettiin sitä Meretniemen mukaan vanhentuneena.

