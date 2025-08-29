IS: Teemu Keskisarjan kohupuheista tehty kaksi kantelua

Keskisarja perussuomalaisten puoluekokouksessa Lahdessa 14. kesäkuuta.Lehtikuva
MTV UUTISET – STT

Kantelut liittyvät Keskisarjan esittämiin puheisiin tällä viikolla.

Perussuomalaisten varapuheenjohtajasta, kansanedustaja Teemu Keskisarjasta on tehty kaksi kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat.

Oikeusasiamiehen kansliasta kerrotaan lehdelle, että kantelut liittyvät Keskisarjan tällä viikolla julkisuudessa esittämiin puheisiin.

Keskiviikkona Keskisarja puhui Ylen A-studiossa muun muassa maahanmuuttajista heikkolaatuisina tulokkaina ja sanoi väestönvaihdon olevan totta.

